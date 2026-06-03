España vs Irak: previa, predicciones y alineaciones

España e Irak se enfrentarán este jueves 4 de junio en un amistoso que le servirá a ambas selecciones en su preparación para la Copa del Mundo 2026. En el estadio Abanca-Riazor de La Coruña, el conjunto de Luis de la Fuente se despedirá de su público antes de viajar a México, donde el próximo lunes se medirá con Perú.

La Roja llega como uno de los máximos candidatos al título. Campeón de la Euro 2024, alcanzó la final de la Nations League 2025, donde perdió en los penaltis ante Portugal. Aquella derrota fue la única en sus últimos 28 duelos internacionales, pero para encontrar su última derrota en los 90' debemos remontarnos al 28 de marzo de 2023 (2-0 frente a Escocia por las Eliminatorias a la Euro).

Irak, por su parte, se prepara para su segunda participación en Mundiales luego de México 1986, donde fue derrotada en sus tres presentaciones. Dirigida por el australiano Graham Arnold, accedió al certamen luego de vencer por 2 a a Bolivia en el repechaje. Y en Estados Unidos, tendrá una tarea titánica: buscar la clasificación en el 'grupo de la muerte' que comparte con Francia, Noruega y Senegal.

Pronóstico SI Fútbol

España parte como clara favorita por nivel individual, funcionamiento colectivo y jerarquía. Aunque Luis de la Fuente podría aprovechar para probar variantes y dar minutos a futbolistas menos habituales, La Roja debería dominar la posesión y jugar gran parte del encuentro en campo rival.

Irak seguramente apostará por un planteamiento ordenado, con las líneas juntas y buscando sorprender al contragolpe. Sin embargo, le costará sostener el ritmo del partido durante noventa minutos ante un rival que suele generar muchas ocasiones. Todo apunta a un encuentro controlado por España, aunque sin necesidad de una goleada.

Pronóstico: España 3 - 0 Irak

¿A qué hora se juega España vs Irak?

Ciudad : La Coruña, España

: La Coruña, España Estadio : Abanca-Riazor

: Abanca-Riazor Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Florian Badstubner (ALE)

Historial de enfrentamientos directos entre España e Irak

Partidos jugados: 1

1 España : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Irak: 0

17/06/2009 - España 1-0 Irak - Copa Confederaciones, Grupo A

Spain v Iraq - FIFA Confederations Cup | Laurence Griffiths/GettyImages

Últimos 5 partidos

España Irak España 0-0 Egipto 31/03/2026 Irak 1-0 Andorra 29/05/2026 España 3-0 Serbia 27/03/2026 Irak 2-1 Bolivia 01/04/2026 España 2-2 Turquía 18/11/2025 Jordania 1-0 Irak 12/12/2025 Georgia 0-4 España 15/11/2025 Argelia 2-0 Irak 09/12/2025 España 4-0 Bulgaria 14/10/2025 Sudán 0-2 Irak 06/12/2025

¿Cómo ver España vs Irak por Televisión y Streaming online?

TV Canal de TV / Streaming online Estados Unidos fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 4 México - España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play

Últimas noticias de España

España afronta este amistoso con algunas ausencias importantes. Lamine Yamal sigue recuperándose de su lesión, mientras que Nico Williams y Mikel Merino también llegan entre algodones tras recientes problemas físicos. Luis de la Fuente aprovechará el partido para administrar cargas y observar alternativas de cara a los próximos compromisos.

Además, varios futbolistas vienen de disputar la final de la Champions League, por lo que no se descartan rotaciones. David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz podrían tener descanso. También existe expectativa por la posible aparición de Marc Pubill, único futbolista sin debut internacional en la convocatoria. Entre él y Laporte saldrá el segundo marcador central que acompañará a Cubarsí.

Spain Training Session | Luciano Lima/GettyImages

Posible alineación de España (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Yeremy Pino, Mikel Oyarzábal, Álex Baena.

Últimas noticias de Irak

Irak llega con su bloque habitual y sin grandes contratiempos.. El capitán y guardameta Jalal Hassan está cerca de alcanzar los 101 partidos internacionales y volverá a ser una de las referencias de un equipo que buscará dar el golpe ante uno de los grandes candidatos.

En el centro del campo destaca la presencia de Zidane Iqbal, exjugador de Manchester United y actualmente en el Utrecht. En ataque, gran parte de las esperanzas ofensivas recaen sobre Aymen Hussein, futbolista del Al-Karma SC y autor de 33 goles con la selección, uno de ellos responsable de la victoria sobre Bolivia en el repechaje.

Iraq v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament Final | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Irak (4-3-1-2): Jalal Hassan; Munaf Younis, Rebin Sulaka, Zaid Tahsin, Frans Putros; Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari; Ali Jassim, Youssef Amyn, Merchas Doski; Aymen Hussein