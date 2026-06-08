España vs Perú: previa, predicciones y alineaciones

España tendrá su último encuentro amistoso de preparación cuando este lunes 8 de junio enfrente a Perú en Puebla, a solo una semana del debut en la Copa del Mundo ante Cabo Verde. El conjunto de Luis de la Fuente viene de ofrecer un pobre empate ante Iraq y buscará encontrar mejores sensaciones antes de iniciar su camino en el Grupo H en el que también se encuentra Uruguay y Arabia Saudita.

Si bien se trató de un partido de preparación en el que el resultado quedaba en un segundo plano, el 1-1 del último jueves no dejó contento al entrenador. Ferran Torres marcó el único tanto de un equipo español que estuvo lejos de su mejor nivel y que aprovechó la ocasión para probar jugadores, algunos incluso fuera de la lista definitiva para el Mundial.

Perú, por su parte, no jugará la máxima cita futbolística, pero viene de vencer por 2 a 1 a Haití, país que sí estará en la Copa. Con Mano Menezes como entrenador, se encuentra en un proceso de renovación con miras a alcanzar la clasificación a España-Portugal-Marruecos 2030.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Al igual que frente a Irak, España parte como clara favorita en este encuentro. Por jerarquía individual y por funcionamiento colectivo, los de Luis de la Fuente están varios escalones por encima de Perú, que tiene como ventaja jugar sin la presión o el cuidado de afrontar en unos días una Copa del Mundo.

Es innegable que a tan pocos días de comenzar el torneo, los españoles no salgan a jugar con la misma intensidad que en cualquier otro contexto. Eso también juega a favor de Perú, que difícilmente puede llevarse un triunfo de Puebla, pero que si no comete errores, estará a tiro en el resultado.

Pronóstico: España 1 - 0 Perú

¿A qué hora se juega España vs Perú?

Ciudad : Puebla, México

: Puebla, México Estadio : Estadio Cuauhtémoc

: Estadio Cuauhtémoc Fecha : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio Hora : 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (9/6)

: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (9/6) Árbitro: Fernando Hernández Gómez (México)

Historial de enfrentamientos directos entre España e Perú

Partidos jugados: 3

3 España : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Perú: 0

31/05/2008 - España 1-1 Perú - Amistoso Internacional

FBL-EURO-2008-ESP-PERU | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Últimos 5 partidos

España Perú España 1-1 Irak 04/06/2026 Haití 1-2 Perú 05/06/2026 España 0-0 Egipto 31/03/2026 Perú 2-2 Honduras 31/03/2026 España 3-0 Serbia 27/03/2026 Senegal 2-0 Perú 28/03/2026 España 2-2 Turquía 18/11/2025 Perú 2-0 Bolivia 21/12/2025 Georgia 0-4 España 15/11/2025 Chile 2-1 Perú 18/11/2025

¿Cómo ver España vs Perú por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de España

Luis de la Fuente sigue administrando cargas a pocos días del inicio del Mundial y podría volver a reservar a algunas de sus principales figuras. Futbolistas como Pedri, Rodri y Mikel Oyarzabal tuvieron descanso en el amistoso anterior y no se descarta que vuelvan a tener una participación limitada.

La principal preocupación sigue siendo el estado físico de Lamine Yamal, quien continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida a finales de abril y no se espera que tenga minutos ante Perú. Tampoco jugará Nico Williams, aunque su evolución es positiva y confían en que llegue en condiciones al debut mundialista. Ante estas ausencias, jugadores como Ferran Torres, Álex Baena o Borja Iglesias apuntan a tener minutos en el ataque.

Spain v Iraq - International Friendly | Florencia Tan Jun/GettyImages

Posible alineación de España (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Alejandro Grimaldo; Rodri, Gavi, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Borja Iglesias, Ferran Torres.

Últimas noticias de Perú

Joao Grimaldo no estará disponible y Alex Valera continúa recuperándose de una lesión ligamentaria, por lo que todo apunta a que Jhonny Vidales tendrá una oportunidad desde el arranque como referencia ofensiva. A su alrededor podrían aparecer jugadores versátiles como Jairo Vélez y Kenji Cabrera, dos futbolistas llamados a asumir mayor protagonismo en un equipo que buscará medir fuerzas ante uno de los candidatos al título mundial.

Peru v Honduras - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación de Perú (4-3-3): Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

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