España vs República Checa: previa, predicciones y alineaciones

España está haciéndole honor al título de campeón del mundo. La Roja comenzó su participación en la Nations League con dos victorias consecutivas, la primera por 3-2 contra Inglaterra y, este martes, una goleada 4-1 a Croacia en Sevilla. De esta manera, el equipo de Luis de la Fuente llegó a 40 partidos invicto, con 31 victorias y nueve empates. Este sábado, recibirá a República Checa por la fecha 3 de la competencia continental y el objetivo será estirar la buena racha.

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La realidad es que es difícil imaginar que República Checa sea quien consiga frenar a España. La Roja viene de ganarle a Inglaterra y golear a Croacia, sumado a eso, juega en casa y un invicto de 40 partidos. Los checos, por su parte, perdieron sus dos partidos en la Nations y todavía buscan la fórmula para levantar cabeza, todo eso mientras se acostumbran al planteo de su nuevo DT.

España 3-0 República Checa

¿A qué hora se juega España vs República Checa?

Ciudad: Oviedo, España

Estadio: Estadio Carlos Tartiere

Fecha: sábado 3 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre España y República Checa

España: 2

2 Empates : 1

: 1 República Checa: 0

Último partido entre ambos: 12/6/2022 - España 2-0 República Checa - Fase de grupos, Nations League 2022/23

Últimos 5 partidos

España República Checa España 4-1 Croacia 29/9/2026 República Checa 0-2 Inglaterra 29/9/2026 Inglaterra 2-3 España 26/9/2026 República Checa 1-2 Croacia 26/9/2026 España 1-0 Argentina 19/7/2026 República Checa 0-3 México 24/6/2026 Francia 0-2 España 14/7/2026 República Checa 1-1 Sudáfrica 18/6/2026 España 2-1 Bélgica 10/7/2026 Corea del Sur 2-1 República Checa 11/6/2026

¿Cómo ver España vs República Checa por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de España

Luis de la Fuente, España | Eurasia Sport Images/GettyImages

El protagonista de la goleada a Croacia fue Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona convirtió dos goles y dio una asistencia en el 4-1. Marc Pubill y Nico Williams completaron la goleada en el primer partido de locales luego de ganar el Mundial.

Luis de la Fuente destacó la actuación de Lamine. "Es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez y todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo", dijo. Por otro lado, evitó cualquier indicio de dejadez luego de los primeros dos triunfos. "El margen de mejora es muy grande, no hemos tocado techo", afirmó.

La principal preocupación pasa por Alejandro Grimaldo, quien sintió una molestia en el cuádriceps durante la entrada en calor del partido del martes y será sometido a estudios. De la Fuente reconoció que el problema podría dejarlo afuera de los próximos compromisos. Pedro Porro y Eric García, por su parte, abandonaron la convocatoria por lesiones y fueron reemplazados por Iván Fresneda y Robin Le Normand, respectivamente. Martín Zubimendi terminó con una ligera sobrecarga en los gemelos, pero el DT descartó una lesión.

Los jugadores tuvieron descanso el miércoles y volvieron a entrenarse el jueves a puerta cerrada. El viernes realizaron otra práctica y luego el viaje a Asturias para disputar el encuentro en el Carlos Tartiere.

Posible alineación de España contra República Checa (4-3-3): Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Marc Pubill; Pedri, Fermín, Rodri, Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

Últimas noticias de República Checa

Santi Denia, Republica Checa | Sebastian Frej/GettyImages

República Checa todavía no sumó puntos. Después de caer contra Croacia en el debut, el conjunto dirigido por Santi Denia perdió 2-0 ante Inglaterra en Praga. Como si no fuera poco, Pavel Sulc fue expulsado a los 25 minutos y los Tres Leones aprovecharon la superioridad numérica con goles de Anthony Gordon y Harry Kane. Denia, de todas formas, respaldó al mediocampista en la conferencia post partido y Ladislav Krejcí también manifestó su apoyo.

Ahora, Denia va a tener un partido especial contra el país donde nació y futbolistas que conoce de su etapa en las categorías juveniles españolas. El DT, de hecho, elogió a Yamal y explicó qué necesitará su equipo en Oviedo. "Vamos a intentar ganar. Iba a decir 'vamos a intentar competir bien', pero si únicamente quieres competir bien y no quieres ganar, es difícil conseguir algo positivo contra España", explicó. Además, reconoció la dificultad de la tarea. "Vamos a buscarle las vueltas. Nos conocemos todos, los jugadores, el entrenador. Entonces, será difícil sorprender", concluyó.

Posible alineación de República Checa contra España (4-2-3-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama; Sadílek, Cerv; Radosta, Sejk, Karabec; Hlozek

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