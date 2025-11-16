Sports Illustrated Fútbol

España vs Turquía: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La 'Furia Roja', ya clasificada al Mundial, cierra la eliminatoria en casa ante una selección otomana que también tiene asegurado el repechaje
Carlos García|
La Eliminatoria Mundialista de la UEFA cierra su actividad en el Grupo E con un partido de trámite para el local, y ya sin demasiadas aspiraciones para el visitante.

España, ya clasificada a la Copa del Mundo 2026, recibe en el Estadio de La Cartuja a una selección de Turquía que ya no necesita sumar, pues tiene seguro su lugar en el repechaje.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Turquía?

  • Ciudad: Sevilla, España
  • Fecha: martes 18 de noviembre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Estadio de La Cartuja
¿Cómo se podrá ver el España vs Turquía en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Fubo, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

TVE La 1

Movistar+, RTVE Play

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de España

Rival

Resultado

Competición

Georgia

4-0 V

Eliminatorias Mund.

Bulgaria

4-0 V

Eliminatorias Mund.

Georgia

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Turquía

6-0 V

Eliminatorias Mund.

Bulgaria

3-0 V

Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Turquía

Rival

Resultado

Competición

Bulgaria

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Georgia

4-1 V

Eliminatorias Mund.

Bulgaria

6-1 V

Eliminatorias Mund.

España

0-6 D

Eliminatorias Mund.

Georgia

3-2 V

Eliminatorias Mund.

Últimas noticias de España

La 'Furia Roja' de Luis de la Fuente ha tenido una eliminatoria perfecta: 5 victorias en 5 partidos, 19 goles a favor y 0 en contra. Tras asegurar la clasificación al Mundial goleando 4-0 a Georgia, se espera que el técnico rote masivamente a su equipo para dar minutos a los suplentes.

Últimas noticias de Turquía

La selección otomana, dirigida por Vincenzo Montella, llega en el segundo puesto con 12 puntos. Vienen de una victoria clave por 2-0 sobre Bulgaria y con esto ya no tienen presión para ganar en España. El antecedente más reciente contra España es una dolorosa goleada 0-6 sufrida en casa.

Posibles alineaciones

España

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Marcos Llorente, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo
  • Centrocampistas: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fermín López
  • Delanteros: Yeremy Pino, Borja Iglesias, Dani Olmo.

Turquía

  • Portero: Mert Günok
  • Defensas: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu
  • Centrocampistas: Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu
  • Medios Ofensivos: Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız
  • Delantero: Barış Alper Yılmaz.

Pronóstico SI

España jugará con un equipo alternativo, ya que no tiene nada en juego más que el invicto. Turquía, en cambio, se juega la vida. La necesidad de los visitantes y la relajación de los locales podrían nivelar un partido que, en el papel, es muy disparejo.

España 1-1 Turquía

