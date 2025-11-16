España vs Turquía: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA cierra su actividad en el Grupo E con un partido de trámite para el local, y ya sin demasiadas aspiraciones para el visitante.

España, ya clasificada a la Copa del Mundo 2026, recibe en el Estadio de La Cartuja a una selección de Turquía que ya no necesita sumar, pues tiene seguro su lugar en el repechaje.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Turquía?

Ciudad : Sevilla, España

: Sevilla, España Fecha : martes 18 de noviembre

: martes 18 de noviembre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Estadio de La Cartuja

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESP | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el España vs Turquía en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España TVE La 1 Movistar+, RTVE Play Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de España

Rival Resultado Competición Georgia 4-0 V Eliminatorias Mund. Bulgaria 4-0 V Eliminatorias Mund. Georgia 2-0 V Eliminatorias Mund. Turquía 6-0 V Eliminatorias Mund. Bulgaria 3-0 V Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Turquía

Rival Resultado Competición Bulgaria 2-0 V Eliminatorias Mund. Georgia 4-1 V Eliminatorias Mund. Bulgaria 6-1 V Eliminatorias Mund. España 0-6 D Eliminatorias Mund. Georgia 3-2 V Eliminatorias Mund.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-BUL | OZAN KOSE/GettyImages

Últimas noticias de España

La 'Furia Roja' de Luis de la Fuente ha tenido una eliminatoria perfecta: 5 victorias en 5 partidos, 19 goles a favor y 0 en contra. Tras asegurar la clasificación al Mundial goleando 4-0 a Georgia, se espera que el técnico rote masivamente a su equipo para dar minutos a los suplentes.

Últimas noticias de Turquía

La selección otomana, dirigida por Vincenzo Montella, llega en el segundo puesto con 12 puntos. Vienen de una victoria clave por 2-0 sobre Bulgaria y con esto ya no tienen presión para ganar en España. El antecedente más reciente contra España es una dolorosa goleada 0-6 sufrida en casa.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

Posibles alineaciones

España

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Marcos Llorente, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo

: Marcos Llorente, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo Centrocampistas : Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fermín López

: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fermín López Delanteros: Yeremy Pino, Borja Iglesias, Dani Olmo.

Turquía

Portero : Mert Günok

: Mert Günok Defensas : Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu

: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu Centrocampistas : Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu

: Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu Medios Ofensivos : Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız

: Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız Delantero: Barış Alper Yılmaz.

Pronóstico SI

España jugará con un equipo alternativo, ya que no tiene nada en juego más que el invicto. Turquía, en cambio, se juega la vida. La necesidad de los visitantes y la relajación de los locales podrían nivelar un partido que, en el papel, es muy disparejo.

España 1-1 Turquía