España vs Turquía: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Eliminatoria Mundialista de la UEFA cierra su actividad en el Grupo E con un partido de trámite para el local, y ya sin demasiadas aspiraciones para el visitante.
España, ya clasificada a la Copa del Mundo 2026, recibe en el Estadio de La Cartuja a una selección de Turquía que ya no necesita sumar, pues tiene seguro su lugar en el repechaje.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Turquía?
- Ciudad: Sevilla, España
- Fecha: martes 18 de noviembre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Estadio de La Cartuja
¿Cómo se podrá ver el España vs Turquía en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports
Fubo, ViX
México
Sky Sports
Sky+
España
TVE La 1
Movistar+, RTVE Play
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de España
Rival
Resultado
Competición
Georgia
4-0 V
Eliminatorias Mund.
Bulgaria
4-0 V
Eliminatorias Mund.
Georgia
2-0 V
Eliminatorias Mund.
Turquía
6-0 V
Eliminatorias Mund.
Bulgaria
3-0 V
Eliminatorias Mund.
Últimos cinco partidos de Turquía
Rival
Resultado
Competición
Bulgaria
2-0 V
Eliminatorias Mund.
Georgia
4-1 V
Eliminatorias Mund.
Bulgaria
6-1 V
Eliminatorias Mund.
España
0-6 D
Eliminatorias Mund.
Georgia
3-2 V
Eliminatorias Mund.
Últimas noticias de España
La 'Furia Roja' de Luis de la Fuente ha tenido una eliminatoria perfecta: 5 victorias en 5 partidos, 19 goles a favor y 0 en contra. Tras asegurar la clasificación al Mundial goleando 4-0 a Georgia, se espera que el técnico rote masivamente a su equipo para dar minutos a los suplentes.
Últimas noticias de Turquía
La selección otomana, dirigida por Vincenzo Montella, llega en el segundo puesto con 12 puntos. Vienen de una victoria clave por 2-0 sobre Bulgaria y con esto ya no tienen presión para ganar en España. El antecedente más reciente contra España es una dolorosa goleada 0-6 sufrida en casa.
Posibles alineaciones
España
- Portero: David Raya
- Defensas: Marcos Llorente, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo
- Centrocampistas: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fermín López
- Delanteros: Yeremy Pino, Borja Iglesias, Dani Olmo.
Turquía
- Portero: Mert Günok
- Defensas: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu
- Centrocampistas: Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu
- Medios Ofensivos: Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız
- Delantero: Barış Alper Yılmaz.
Pronóstico SI
España jugará con un equipo alternativo, ya que no tiene nada en juego más que el invicto. Turquía, en cambio, se juega la vida. La necesidad de los visitantes y la relajación de los locales podrían nivelar un partido que, en el papel, es muy disparejo.
España 1-1 Turquía
