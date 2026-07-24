España y Argentina aún podrían disputar la postergada Finalissima 2026

La selección de España consiguió su segundo título de la Copa del Mundo al imponerse a Argentina en el Mundial Norteamérica 2026, todo gracias a la mínima de Ferran Torres. Esto fue un duro golpe para los argentinos, quienes vieron cómo Lionel Messi jugaba, posiblemente, su última justa internacional, sin haber conseguido el objetivo principal ni despedirse como lo tenía planeado.

ARGENTINA PODRÍA TENER UNA RÁPIDA REVANCHA ANTE ESPAÑA: CUÁNDO Y DÓNDE PODRÍA JUGARSE LA POSTERGADA FINALISSIMA



Hay una fecha tentativa para que se dispute el partido entre los campeones de América y Europa que fue cancelado debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente.



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Se debe recordar que antes de encontrarse en la gran final del Mundial, La Roja y La Albiceleste estuvieron cerca de disputar otro encuentro correspondiente a la Finalíssima, la que iba enfrentar al campeón de la Eurocopa 2024 con el monarca de la Copa América 2024, sin embargo, el evento quedó cancelado por conflictos bélicos en el Medio Oriente, ya que se celebraría en Qatar.



La fecha pactada para llevarla a cabo era el pasado 27 de marzo en el Estadio Lusail y aunque se trataron de buscar diferentes alternativas para que no se cayera, tal como el Estadio Olímpico de Roma, el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y el Estadio Monumental de Buenos Aires, al final, ninguna de las opciones agradó a las dos partes involucradas, así que se le puso punto final al asunto, pero tal parece que solamente se habría postergado.



De acuerdo a diferentes medios de ambos países, existe la posibilidad de que la Finalissíma puede disfrutarse, lo cual ocurriría en este mismo 2026, ya sea en cualquiera de las dos Fecha FIFA que quedan por realizarse. Es decir, está la opción de ver a ambos conjuntos compartir cancha entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, mientras la segunda opción sería entre el 9 y 17 de noviembre.

🤯🇦🇷🇪🇸 LA FINALISSIMA ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA PODRÍA JUGARSE EN NOVIEMBRE.



Se jugaría en LUSAIL STADIUM, QATAR. 🏟️



Vía @ESPNArgentina. pic.twitter.com/9lVSEeRrRr — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 20, 2026

Por ahora, todo se trata de especulaciones, ya que la actual campeona del mundo, bajo el mando de Luis de la Fuente, ya tiene programados algunos duelos. El 26 de septiembre viajan para chocar contra Inglaterra y el 29 de septiembre harán de anfitriones frente a Croacia, todo esto para la Fase de Grupos de la UEFA Nationes League. Del mismo modo, el 6 de octubre vuelven a verse las caras con los croatas, el 12 de noviembre visitan a República Checa y el 15 recibirán a los ingleses.



Si es que se eligiera alguna de estas fechas para jugar contra La Albiceleste, estos cotejos serían reprogramados o sino, podría pensarse en concretar todo para el 2027, aunque para esa fecha la tricampeona del mundo ya no contaría con Lionel Scaloni en el banquillo porque su contrato culmina en el mes de diciembre y dejó abierta la posibilidad de marcharse.



Tras la conclusión del Mundial 2026, el ranking de la FIFA sufrió algunas modificaciones. España recuperó la cima bajando al segundo sitio a Argentina, mientras Francia quedó tercera, seguida de Inglaterra y Brasil. El Top 20 lo completaron Marruecos (que logró el mejor puesto de su historia), Portugal, Bélgica, Países Bajos, México, Colombia, Alemania, Croacia, Suiza, Italia (que no clasificó por tercera vez consecutiva a la justa), Estados Unidos, Japón, Senegal, Noruega (que tuvo el ascenso más notable con doce lugares) y Uruguay.