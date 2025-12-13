''Espero que regrese'', declara Arne Slot sobre Mohamed Salah, luego del triunfo del Liverpool sobre el Brighton

El regreso de Mohamed Salah acaparó los reflectores en el triunfo del Liverpool sobre el Brighton por un contundente marcador de 2-0, así como el mensaje que dejó el estratega Arne Slot al término del partido.

Tras semanas marcadas por la tensión, el técnico neerlandés optó por bajar el volumen al conflicto y centró su discurso en lo futbolístico. Slot fue claro: contar con Salah es una ventaja competitiva y su deseo es que, una vez finalizada la Copa Africana de Naciones, el egipcio vuelva plenamente comprometido con el club. En Anfield, el reencuentro quedó sellado entre aplausos y un ambiente que pareció cerrar filas.

🗣️ "For the first time in weeks, maybe months, I felt that we had a bit of luck as well. I expect him [Salah] to be back afterwards [AFCON]."



Arne Slot's reaction to Liverpool's 2-0 win over Brighton.



La relación entre el director técnico del Liverpool y la estrella egipcia no atravesaba su mejor momento en lo que va de la temporada. Las versiones sobre un estancamiento en la renovación contractual provocaron que Salah realizara declaraciones poco populares, sembrando dudas sobre su continuidad. El ruido mediático creció y el vestidor no fue ajeno a dicha tensión.

Como era de esperarse, Arne Slot no tomó de la mejor manera esos señalamientos y decidió dejar fuera a Salah de la convocatoria para el duelo ante el Inter de Milán, correspondiente a la UEFA Champions League. Aun así, el conjunto inglés respondió en la cancha y consiguió una valiosa victoria como visitante, demostrando carácter en una plaza complicada.

Sin embargo, en la Premier League el margen de error es mínimo. El Liverpool no podía permitirse seguir cediendo puntos y prescindir de un jugador como Salah, incluso lejos de su pico de forma, es casi un lujo mal entendido. La necesidad de resultados terminó imponiéndose.

Slot dejó el orgullo a un lado y convocó al egipcio ante el Brighton. Aunque inició en el banquillo, la lesión de Joe Gomez al minuto 25 abrió la puerta para su ingreso. Salah participó en el triunfo por 2-0, tuvo una ocasión clarísima para marcar que erró de manera poco habitual, pero eso no impidió que los aficionados que asistieron al Anfield Stadium lo ovacionara desde el primer momento.

