¿Está contemplando el Real Madrid la venta de Vinícius Jr.?

La relación entre Vinicius Jr. y el Real Madrid están en un momento complejo. El motivo es la falta de acuerdo entre ambas partes para firmar la tan deseada extensión de contrato. Y además, su rendimiento dentro del terreno de juego ha ido a la baja, al menos comparado con lo que era dos años atrás.

El extremo ha puesto sobre la mesa del cuadro de la capital de España un cúmulo de exigencias financieras que no están dentro de lo posible para el Madrid. Por su parte, el club ha presentado al entorno de 'Vini' una oferta final que, de no ser aceptada por el jugador, llevará al fin de toda relación.

🚨 Real Madrid are considering selling Vinicius Junior to Saudi Arbaia next summer. 😳🇸🇦



The club would hope to receive at least €250M for the Brazilian star..



(Source: @La_SER) pic.twitter.com/JVBWPoIRY6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 9, 2025

De acuerdo con el reporte de la Cadena SER, el área deportiva ha tomado una decisión final con respecto del futuro de Vinícius. Si el extremo no firma la renovación de contrato antes de que termine la presente temporada, el club le colocará a la venta desde el primer día del mercado de verano.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El atacante termina contrato en el verano de 2027. La idea del Madrid es la de firmar su continuidad a largo plazo. Sin embargo, por ahora el jugador no ha aceptado los términos finales del club. Siendo el caso, los de la casa blanca no tendrán reparo en poner a la venta a la estrella a final de curso con el fin de evitar una fuga gratis.

La fuente también reporta que el mercado más interesado en los servicios de Vinícius es el de la Saudí Pro League. Se entiende que más de un club ha llamado al entorno del futbolista para poner su interés sobre la mesa.

La cifra que podrían ofrecer a 'Vini' le colocaría como el mejor pagado en el mundo. Por su parte, el precio que podrían pagar al Madrid por el traspaso, sería por encima de los 200 millones de euros.

