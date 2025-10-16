¿Está en duda el partido de LaLiga Villarreal vs FC Barcelona en Miami?

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, habló por primera vez luego del comunicado de su asociación.

Allí se denunciaba una falta de transparencia de LaLiga acerca del partido de Miami. Denuncian que en el sindicato dicen no tener propuesta alguna desde la patronal sobre el encuentro del próximo 20 de diciembre entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami, Estados Unidos.

📄 COMUNICADO | AFE exige a LaLiga transparencia, coherencia y respeto para los futbolistas sobre el proyecto del partido de LaLiga en Miami.



Más información ⬇️https://t.co/iMWble9y0N — AFE (@afefutbol) October 15, 2025

El presidente de AFE lanzó unas declaraciones impactantes, donde aduce que “No doy por garantizado que se vaya a jugar, tenemos mucho que hablar. Somos nosotros los que jugamos, estamos aquí para que el fútbol mejore y las condiciones del futbolista, también. Se dice que cobran mucho dinero, pero tienen su vida, un montón de lesiones, y hay que protegerlos".

FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Según la AFE, LaLiga no ha compartido la información necesaria sobre las condiciones del viaje, la compatibilidad con el convenio colectivo o el impacto deportivo de un partido fuera del territorio español. En cambio, desde LaLiga se asegura que la propuesta ya fue trasladada al sindicato, como ya se hizo en el primer intento de disputar un partido en Miami en 2018.

El presidente de la AFE ha remarcado que los capitanes de los clubes de Primera División mantienen una postura unánime respecto a la posible disputa del partido fuera del Estado español. “Hay unidad total entre los capitanes. Saben que esto afecta el presente y el futuro del fútbol español, y que LaLiga no les está proporcionando la información necesaria para tomar una decisión informada”, afirmó Aganzo.

El sindicato, que agrupa a los profesionales del fútbol estatal, ha dejado claro que no se opone frontalmente a la iniciativa de LaLiga, pero reclama “transparencia, respeto y diálogo”.

LaLiga emitió un comunicado en el que quiere "dejar constancia de que en ningún momento a existido una negativa a mantener dicha reunión", y que, en cambio, "desde el primer contacto, una vez constatada la imposibilidad de asistir en la fecha prevista ni de forma presencial, ni telemática, debido a los compromisos de agenda previamente adquiridos adquiridos e inaplazables, que afectaban a asuntos de vital importancia, se ha manifestado la plena disposición de LALIGA a participar en el encuentro, proponiendo hasta tres fechas alternativas para facilitar su celebración y garantizar la asistencia efectiva de todas las partes".

