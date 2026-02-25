¿Está en riesgo de cancelarse el duelo entre las selecciones de México y Portugal?

El partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo, no está en riesgo por ahora. El encuentro, previsto como duelo de reapertura del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026, continúa dentro del calendario oficial pese a versiones que encendieron alertas en días recientes.

La ola de violencia registrada en distintos puntos del país generó inquietud en la Federación Portuguesa de Futbol. Desde el entorno luso trascendió que evaluarían las condiciones de seguridad antes de confirmar el viaje, lo que alimentó rumores sobre una posible cancelación o cambio de sede.

¡TRANQUILOS! ✋



La Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado en el que aseguraron que el partido amistoso entre México y Portugal se mantiene, de momento, sin modificaciones. 🇲🇽🇵🇹 pic.twitter.com/OJaNJWSgzY — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 24, 2026

El compromiso representa un evento simbólico y estratégico. No sólo se trata de un amistoso de preparación, sino del regreso formal del Azteca a la escena internacional tras su proceso de adecuaciones rumbo a la Copa del Mundo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Ante el ruido mediático, la Federación Mexicana de Futbol mantuvo una postura de calma. En un comunicado oficial, la FMF y la Federación Portuguesa aclararon que existe deseo mutuo de disputar el encuentro en territorio mexicano y que no hay modificaciones confirmadas.

“La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios”, concluyó la FMF.

UEFA Nations League 2025 FinalPortugal v Spain | ANP/GettyImages

El mensaje busca enviar certeza tanto a aficionados como a patrocinadores y autoridades locales. La reapertura del Azteca es considerada una pieza clave dentro del plan operativo de cara a 2026, por lo que cualquier alteración tendría implicaciones logísticas y simbólicas relevantes.

Desde Portugal, si bien se mantienen atentos al contexto general, no existe una postura oficial que confirme una cancelación. El proceso de evaluación forma parte de los protocolos habituales cuando una selección viaja al extranjero, especialmente en eventos de alto perfil internacional.

Por ahora, todo se mantiene dentro de la normalidad institucional. El calendario sigue intacto y el Azteca apunta a recibir a la selección portuguesa en la fecha acordada. Mientras tanto, las federaciones continúan en comunicación permanente para garantizar condiciones óptimas en todos los frentes.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA