El reconocido periodista de mercado de fichajes Fabrizio Romano confirmó en sus redes sociales que Dro Fernández, canterano del FC Barcelona con tan solo un puñado de partidos en el primer equipo, será nuevo jugador del PSG.

El chico había confirmado puertas adentro del club que su deseo era emigrar, y el rumor más fuerte indicaba que ejecutaría la cláusula de seis millones de euros para dar por terminado su contrato y mudarse así a París.

La buena relación entre Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG, y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, generó que los clubes se sienten a conversar condiciones para un traspaso, y este acuerdo se llevó a cabo rápidamente. Todavía no trascendió la cifra oficial, pero se trataría de un número un poco superior a la cláusula de salida que tenía Dro.

🚨❤️💙 Dro to Paris Saint-Germain, deal confirmed and here we go! 🔐



All sealed after positive talks PSG-Barça on fee slightly higher than €6m release clause as revealed yesterday.



Agreement with Dro already done since last week, ready for PSG switch.



Deal completed. ⭐️ pic.twitter.com/uDvw78lcHd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2026

Hasta el momento, Dro solamente sumó minutos en cinco partidos en el FC Barcelona: cuatro por LaLiga y uno por UEFA Champions League.

Su estreno fue en el certamen continental, con una titularidad inesperada frente al Olympiacos. Allí, dio una asistencia en los 59 minutos que estuvo en cancha. En Liga jugó contra Real Sociedad, Elche, Athletic Club y Atlético de Madrid, sin completar los 90 minutos en ninguno de los encuentros.

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Según informó días pasados el medio Le Parisien, el club francés deseaba cerrar el fichaje cuanto antes, por los concretos intereses del Manchester City y Borussia Dortmund de hacerse con los servicios del chico nacido en el 2008.

El que no estuvo para nada contento durante la breve novela fue Hansi Flick, que disparó contra el entorno de Dro por la llamativa decisión de no vestir más la camiseta del FCB: "Hay gente en su entorno que quizás les incita, lo voy a dejar aquí, no quiero hablar más. Yo creo que ya he dicho suficiente".