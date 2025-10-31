Esta sería la primera baja del siguiente torneo para el Club América

El defensor central mexicano del Club América, Ramón Juárez, se ha adueñado de la titularidad en el equipo y ha desplazado al veterano chileno Igor Lichnovsky, el canterano azulcrema ha incrementado su nivel considerablemente que rumores afirman que se encuentra en órbita de clubes europeos, además, ha sido llamado a la selección mexicana siendo una opción para representar al combinado azteca en el Mundial 2026.

Lichnovsky apenas regresó a la actividad después de haber superado su lesión y volvió a tener la confianza del cuerpo técnico siendo titular, pero poco a poco, fue opacado por Juárez quien con su gran nivel lo mandó al banquillo y no solo eso, pues se habla de que André Jardine ya no lo tomar en cuenta para el próximo torneo y la directiva azulcrema le estaría buscando un nuevo destino.

Igor Lichnovsky podría ir a la MLS

La directiva tendría planeado mandarlo a préstamo a cualquier equipo interesado en sus servicios o en caso de recibir una buena oferta lo podrían transferir de manera definitiva, de hecho, de acuerdo con información del diario RÉCORD, el destino del andino podría estar en la Major League Soccer.

Además, con su salida, la intención del cuadro de Coapa es liberar un cupo de No Formado en México pensando en el próximo mercado de pases, donde buscarán aumentar la jerarquía del plantel con nuevos jugadores. Por esa razón, estaría buscando cuanto antes poder encontrarle un nuevo destino.

El gran momento que vive Ramón Juárez

Ramón Juárez vive un gran momento | Manuel Velasquez/GettyImages

Ramón Juárez se ha convertido en un futbolista determinante para la escuadra azulcrema, no solo por su solidez en la zaga, sino que también por su habilidad para aparecer en momentos determinantes con anotaciones para rescatar el marcador.

En 12 juegos en el presente semestre, Ramón logró marcar dos anotaciones: uno ante Monterrey para empatar el partido en el 89' y otro ante Puebla para ganar el juego al 90+8'.