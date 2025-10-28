¿Está Vinícius Jr considerando seriamente salir del Real Madrid?

Vinícius Júnior está considerando seriamente dejar el Real Madrid ante la preocupación de que nunca podrá complacer a su nuevo entrenador, Xabi Alonso, según indican reportes de prensa que llegan desde España.

Han habido rumores de tensión entre Vinícius y Alonso durante toda la temporada, pero la frustración del jugador se hizo pública durante el Clásico de LaLiga, con una furiosa reacción tras ser sustituido en la segunda parte.

Una entrevista posterior al partido con Real Madrid TV, junto con una entusiasta publicación en redes sociales celebrando la victoria, sugirió que quizá no haya mucho que resolver, pero el diario AS afirma que la situación dista mucho de ser color de rosa.

Vinícius, quien se dice “furioso” por su papel con Alonso, insiste en que la situación no puede seguir así y, según informes, está dispuesto a considerar su futuro en el Madrid si la situación no cambia pronto.

La relación entre Vinícius y Alonso es tensa

Alonso no ha tenido miedo de hacer cambios a costa de Vinícius | PAUL ELLIS/GettyImages

En resumen, Vinícius siente que no le cae bien a Alonso. El trabajo extra del brasileño en defensa, algo que Alonso solicitó específicamente durante el verano, no ha dado los frutos que esperaba y no se le está dando un rol en el equipo que refleje su estatus como uno de los mejores jugadores del mundo.

Tras haber expresado sus preocupaciones a principios de temporada, cuando fue suplente en dos de los primeros cuatro partidos del equipo, y tras desbordarse su frustración en el Clásico contra el Barcelona con una reacción explícita a la sustitución, Alonso ya ha prometido hablar con Vinícius sobre el incidente.

ESPN señala que la relación entre Vinícius y Alonso se ha deteriorado desde el Clásico. Se espera que el extremo hable con sus compañeros para pedir consejo antes del encuentro cara a cara con su entrenador para abordar la situación.

La situación contractual de Vinícius se suma a la tensión. Se acerca a los últimos 18 meses de su contrato y las conversaciones sobre una extensión han resultado infructuosas hasta el momento. Si bien se entiende que todos los involucrados prefieren continuar juntos, se cree que la puerta a una salida está peligrosamente abierta.

¿Qué dijo Vinicius Junior al salir del campo el domingo?

Xabi Alonso no miró a Vinicius al salir del campo | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Las imágenes de la furiosa reacción de Vinícius ante la decisión de Alonso de retirarlo de los últimos 20 minutos del partido del domingo han sido analizadas repetidamente. El jugador de 25 años de edad lanzó improperios dirigidos a Alonso al preguntarle “¿Yo? ¿Yo?”, pero DAZN afirma que sus siguientes comentarios fueron particularmente conmovedores.

Al llegar al banquillo, se dice que Vinícius pronunció estas palabras: “¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy, mejor me voy!”.

Mientras se dirigía directamente al túnel de vestuarios, es imposible saber si Vinícius realmente amenazaba con marcharse del Madrid o simplemente estaba señalando que planeaba marcharse del equipo en ese preciso momento.

Sin embargo, su frustración sigue siendo alta. Vinícius busca un puesto y un salario similar al de Kylian Mbappé, considerado uno de los talentos más destacados del mundo y considerado infalible.

Se cree que el Madrid está dispuesto a ofrecerle a Vinícius un salario base equivalente al de Mbappé, pero informes previos afirman que su frustración se debe a que el francés recibió una prima de fichaje excepcional, la cual, al ser pagada a plazos, aumenta sus ingresos considerablemente más allá de su salario. El deseo de que se aborde esta disparidad ha generado una situación de tensión extrema.

