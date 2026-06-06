La Selección de Estados Unidos está en la dicotomía de ver el vaso medio lleno o medio vacío. La derrota contra Alemania suma ya el tercer resultado negativo frente a un combinado europeo, sin embargo, los dirigidos por Mauricio Pochettino también dejaron actuaciones que invitan al optimismo, especialmente frente a Senegal, Uruguay, a quien vencieron por 5-1, y Paraguay, rival con el que comparte grupo D en el Mundial.

El último examen previo al debut mundialista terminó con derrota por 2-1 frente a los de Julian Nagelsmann en Chicago. El resultado dejó a Estados Unidos con un balance de tres caídas y dos victorias en sus últimos cinco compromisos de preparación.

United States v Germany - International Friendly | Omar Vega/USSF/GettyImages

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. A los pocos minutos, Joshua Kimmich ejecutó una pelota parada al área y Kai Havertz apareció libre para empujarla a la red. El gol parecía anunciar lo que sería una jornada complicada para el equipo de Pochettino.

Lejos de bajar los brazos, el USMNT respondió con carácter. Ganaron terreno y encontraron el empate cerca del descanso gracias a una brillante definición de Antonee Robinson. El lateral conectó una volea desde fuera del área luego de un despeje alemán y dejó sin opciones a Oliver Baumann.

RIP IT AND FLIP IT! A WORLDY FROM JEDI!#USMNT x @VW pic.twitter.com/3rXxlvHSLz — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 6, 2026

Con el 1-1, el partido llegó al entretiempo y Pochettino mantuvo a los mismos once jugadores para el arranque de la segunda parte, diferente a las decisiones tomadas en encuentros anteriores. El tema es que, en el momento que los estadounidenses, atravesaban uno de sus mejores pasajes de la tarde, Alemania volvió a golpear con un gol de Leroy Sané.

A partir de ahí empezaron los cambios en los dos equipos, donde Estados Unidos intentó alcanzar nuevamente la igualdad, aunque el marcador ya no volvió a moverse.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico encontró aspectos positivos. El equipo mostró compromiso y competitividad frente a uno de los candidatos del torneo. Sin embargo, los números defensivos generan preocupación porque recibieron 11 goles en sus últimos cuatro amistosos previos al Mundial.

Otro factor que seguirá de cerca el cuerpo técnico durante la semana será la situación de Robinson, que dejó el campo de juego con molestias musculares y su evolución será observada.

Ahora la preparación terminó. El próximo compromiso ya entregará puntos y marcará el inicio de la aventura mundialista para el equipo de Mauricio Pochettino. El debut será frente a Paraguay en Los Ángeles.