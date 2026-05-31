Estados Unidos toma confianza frente a Senegal con gol incluido de Christian Pulisic

La selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino salió del bache en la penúltima prueba antes de la Copa del Mundo 2026 en la que albergarán por segunda ocasión en su historia un torneo de esta índole, luego de 32 años.

Desde el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, recibieron al subcampeón de la Copa Africana de Nacionaes 2026, la selección de Senegal, líderada por el portentoso atacante Sadio Mané.

Las figuras internacionales de Norteamérica respondieron y ganaron 3-2 con anotaciones de Sergiño Dest al 7', Christian Pulisic 20' y Folarin Balogun 63'; mientras que el propio Mané marcó un doblete al 44' y 52'.

STARTING SUMMER WITH A VICTORY! pic.twitter.com/SoCdOtXLRV — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026

Cabe mencionar que, Senegal disputó este duelo con un once inicial lleno de jugadores que en su mayoría no serán titulares en la justa mundialista, por ende, el cuadro de las barras y las estrellas aprovecharon esa situación.

Además, el encuentro tuvo muchos cambios y sobre los últimos minutos, Mauricio Pochettino decidió poner en la cancha azulcrema, Alejandro Zendejas y estuvo cerca de hacer el cuarto gol de la tarde para los locales.



Ese resultado fue muy bueno para los estadounidenses, luego de que vinieran de caer dos veces de manera consecutiva frente a Bélgica y Portugal. Además, antes de comenzar su actividad en el Mundial 2026, el coanfitrión jugará su último encuentro amistoso ante Alemania este sábado 6 de junio a las 14;30 horas de Estados Unidos y 12:30 horas de México desde el Soldier Field de Chicago.

Christian Pulisic rompió sequía goleadora

A goal and an assist for @pulisic in Charlotte!



Your @MichelobULTRA Man of the Match! pic.twitter.com/KOD1xwrBXG — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026

Para fortuna del 'Capitán América' pudo romper su sequía goleadora de 21 partidos sin marcar, el líder de Estados Unidos no marcaba desde el 28 de deciembre del 2025. Y con su gol fue nombrado MVP del partido.

Christian Pulisic doubles USA's lead 😤 pic.twitter.com/EctYv9CdfV — B/R Football (@brfootball) May 31, 2026

Estados Unidos en el Mundial 2026

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

El combinado norteamericano es parte del Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía e inaugurará su participación el próximo viernes 12 de junio a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) desde Los Angeles Stadium ante la selección guaraní.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026