Estados Unidos vs Alemania: previa, predicciones y alineaciones

Dos selecciones con grandes ambiciones para este Mundial se miden en un encuentro amistoso de preparación para el gran certamen. Estados Unidos y Alemania se enfrentan este sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago con el objetivo de ultimar detalles de cara a sus debuts ante Paraguay y Curazao, respectivamente.

El dueño de casa viene de conseguir una importante victoria ante Senegal el último 31 de mayo. Con una base joven pero con experiencia en Europa y con un entrenador del primer nivel como lo es Mauricio Pochettino, las expectativas son más altas que nunca.

Alemania, por su parte, goleó a Finlandia por 4 a 0 en su partido anterior que marcó la despedida ante su público. A diferencia de otras Copas, no llega en el lote de los grandes candidatos a quedarse con el título, algo que podría ser positivo ya que sus últimas dos actuaciones mundialistas acabaron ambas en fase de grupos.

A continuación, toda la información para el último duelo de ambos equipos antes de debutar en el Mundial 2026.

We go together. pic.twitter.com/kVLdL5YO5U — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 4, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Alemania llega a este amistoso con sensaciones muy positivas. El equipo de Julian Nagelsmann ha mostrado una identidad clara en los últimos meses, con una presión alta, circulación rápida de balón y mucho peso ofensivo. El equipo no se resiente ante rotaciones ya que la idea es clara y los intérpretes saben adaptarse a lo que pide el entrenador.

Estados Unidos contará con el impulso de jugar ante su público y seguramente buscará un partido intenso, pero los problemas defensivos que ha mostrado frente a rivales de primer nivel generan dudas ante una selección de jerarquía como la alemana. La mayor calidad colectiva y la experiencia internacional de Alemania deberían terminar inclinando la balanza.

Pronóstico: Estados Unidos 1 - 2 Alemania

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Alemania?

Ciudad : Chicago, Estados Unidos

: Chicago, Estados Unidos Estadio : Soldier Field

: Soldier Field Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora : 14:30 EE.UU (Este), 12:30 MEX, 20:30 ESP

: 14:30 EE.UU (Este), 12:30 MEX, 20:30 ESP Árbitro: Piero Maza (Chile)

Historial de enfrentamientos directos entre Estados Unidos y Alemania

Partidos jugados: 12

12 Estados Unidos : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Alemania: 8

Último partido entre ambos: 14/10/2023 - Estados Unidos 1-3 Alemania - Amistoso Internacional

Germany v United States - International Friendly | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Alemania Estados Unidos 3-2 Senegal 31/05/26 Alemania 4-0 Finlandia 31/05/26 Estados Unidos 0-2 Portugal 31/03/26 Alemania 2-1 Ghana 30/3/2026 Estados Unidos 2-5 Bélgica 28/03/26 Suiza 3-4 Alemania 27/3/2026 Estados Unidos 1-2 México 06/07/25 Alemania 6-0 Eslovaquia 17/11/2025

Estados Unidos 2-1 Guatemala 02/07/25 Luxemburgo 0-2 Alemania 14/11/2025

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Alemania por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming online Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA, HBO Max, Westwood One Sports, Futbol de Primera Radio México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone

Últimas noticias de Estados Unidos

La principal duda en el equipo de Mauricio Pochettino pasa por Chris Richards. El defensor arrastra molestias en el tobillo y se ha entrenado de forma diferenciada durante la semana. Si no llega en condiciones, el seleccionador deberá decidir entre mantener la línea de tres centrales o volver a un esquema con cuatro defensores. Lo que parece seguro es que Christian Pulisic volverá a ser una de las referencias ofensivas tras marcar y asistir en el reciente triunfo ante Senegal.

Más allá de los nombres propios, la gran preocupación de Estados Unidos sigue siendo el rendimiento defensivo. El equipo ha recibido goles en sus últimos siete partidos y viene de sufrir mucho atrás incluso en la victoria por 3-2 frente a Senegal. El desafío ante Alemania servirá para medir si los estadounidenses han logrado corregir sus problemas atrás.

United States Training Session and Media Availability | John Dorton/USSF/GettyImages

Probable alineación de Estados Unidos (3-4-3): Turner; Freeman, Ream, McKenzie; Dest, McKennie, Adams, Robinson; Reyna, Pepi, Pulisic.

Últimas noticias de Alemania

Alemania llega con buenas sensaciones después de encadenar ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones y Julian Nagelsmann podría aprovechar el amistoso para repartir minutos, especialmente tras la gran actuación ante Finlandia. Deniz Undav, autor de dos goles y una asistencia en esa victoria, abandonó la cancha con molestias y será preservado.

Oliver Baumann será el arquero mientras Manuel Neuer continúa recuperándose de una lesión en el gemelo. Jamal Musiala podría no estar desde el arranque, pero muy posiblemente sume minutos. Kai Havertz, recién llegado tras disputar la final de la Champions League, ocuparía un lugar entre los suplentes.

Germany v Finland - International Friendly | Alexander Hassenstein/GettyImages

Probable alineación de Alemania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schotterbeck, Brown; Goretzka, Pavlovic; Karl, Wirtz, Leweling; Woltemade.