Estados Unidos vs Australia- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La segunda fecha del Mundial 2026 ya está en desarrollo. En el caso del Grupo D, Estados Unidos y Australia se ven las caras con el objetivo de ganar y quedar como líderes de la zona.



El que gane quedará con 6 puntos, la clasificación a 16avos asegurada y la posibilidad de finalizar como primeros de grupo a un paso. El dato relevante es que los de Pochettino no contarán con su estrella, Christian Pulisic, por una lesión en la pantorrilla. Pepi sería su reemplazante.

Estados Unidos comenzó a toda marcha su camino por esta Copa del Mundo. En lo que se preveía iba a ser un partido sumamente parejo, los locales vapulearon a Paraguay por 4 a 1 para el deleite de todos los aficionados.



Por su parte, Australia se deshizo con comodidad de Turquía (2-0) y sueña con repetir la actuación de Catar 2022, en la que alcanzaron los octavos de final. En aquella oportunidad fueron derrotados por la Argentina, futura campeona del mundo.

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