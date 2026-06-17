Estados Unidos vs Australia: previa, predicciones y alineaciones

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo D de la Copa del Mundo 2026 que también integran Paraguay y Turquía. El encuentro se disputará en el Lumen Field de Seattle y promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha dentro de una zona que se perfila muy competitiva.

El historial favorece claramente a los estadounidenses, que han ganado dos de los cuatro enfrentamientos disputados entre ambas selecciones. El antecedente más reciente se produjo en un amistoso celebrado en octubre de 2025, con triunfo por 2 a 1 para el conjunto norteamericano.

El equipo conducido por Mauricio Pochettino llega al duelo en un gran momento anímico después de debutar con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Paraguay, exhibiendo un fútbol agresivo, intenso y sumamente ofensivo que superó incluso las altas expectativas que había en la previa.

Australia, por su parte, busca consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Asia después de varias participaciones consecutivas en Copas del Mundo. Los Socceroos afrontan su séptimo Mundial, el sexto de forma consecutiva, y llegan con la ilusión de superar su mejor actuación que fueron los 8vos de final en Alemania 2006 y Qatar 2022.

A continuación, toda la información sobre este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

La imagen que dejó en su debut ante Paraguay deja a Estados Unidos como el gran favorito para este partido. Además de la ventaja de la localía, ha mostrado una intensidad fuera de lo común que invita a su público a ilusionarse con un gran torneo. Si logra imponer nuevamente su ritmo, tendrá buenas posibilidades de salir victorioso.

Australia probablemente apostará por un planteo más conservador, intentando cerrar espacios y aprovechar las transiciones rápidas. Los Socceroos tienen experiencia en este tipo de escenarios y no renunciarán a competir, aunque la diferencia de talento individual y el impulso anímico parecen inclinar la balanza hacia el lado estadounidense.

Pronóstico: Estados Unidos 2 - 0 Australia

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Australia?

Ciudad : Seattle, Washington

: Seattle, Washington Estadio : Lumen Field

: Lumen Field Fecha : viernes 19 de junio

: viernes 19 de junio Hora : 15:00 EE.UU. (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU. (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Felix Zwayer

Historial de enfrentamientos directos entre Estados Unidos y Australia

Partidos jugados: 4

4 Estados Unidos : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Australia: 1

Último partido entre ambos: 14/10/25 - Estados Unidos 2-1 Australia - Amistoso internacional

United States v Australia - International Friendly | Jamie Schwaberow/ISI Photos/USSF/GettyImages

Estados Unidos Australia Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/06/26 Suiza 1-1 Australia 06/06/26 Estados Unidos 2-2 Alemania 06/06/26 México 1-0 Australia 30/05/26 Estados Unidos 3-2 Senegal 31/05/26 Australia 5-1 Curazao 31/03/26 Estados Unidos 0-2 Portugal 31/03/26 Australia 1-0 Camerún 27/0326 Estados Unidos 2-5 Bélgica 28/03/26 Colombia 3-0 Australia 18/11/25

¿Cómo ver Estados Unidos vs Australia por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos cumplió con su papel de favorita en la primera jornada y se impuso 4-1 ante Paraguay. La victoria era esperada porque son uno de los anfitriones y tienen más calidad que su rival, pero sorprendió el buen juego realizado por el equipo de Pochettino.

Balogun por partida doble, Reyna y Bobadilla en propia puerta, fueron los autores de los goles del conjunto estadounidense.

"El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo”, avisó el entrenador argentino en conferencia de prensa. Hay que disfrutarlo, pero sabiendo que necesitamos seguir adelante, para tratar de hacerlo incluso mejor que en este partido", señaló el seleccionador de Estados Unidos.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Posible alineación de Estados Unidos (4-2-3-1): Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, Mckennie, Pulisic; Balogun.

Últimas noticias de Australia

Australia dio una de las sorpresas en lo que llevamos de Mundial tra imponerse 2-0 a una Turquía que partía como favorita en ese encuentro. Irankunda y Metcalfe fueron los goleadores del encuentro, aunque el gran protagonista fue el guardameta Patrick Beach que se coló en el once inicial y dio un gran rendimiento realizando ocho paradas.

Australia v Switzerland - International Friendly | Orlando Ramirez/GettyImages

Posible alineación de Australia (5-4-1): Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Touré.

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