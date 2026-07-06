Estados Unidos vs Bélgica - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La selección de Estados Unidos buscará alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en 24 años cuando se enfrente a Bélgica el lunes en el partido de octavos de final en el Lumen Field.

La selección estadounidense ha tenido una excelente campaña en casa y se ha posicionado como una de las aspirantes al título, aunque aún les queda camino por recorrer antes de poder soñar con la gloria. Una cómoda victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior aumentó aún más la confianza tras los triunfos en la fase de grupos contra Paraguay y Australia

Los hombres de Mauricio Pochettino deben tener cuidado durante el partido del lunes en Seattle, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de la plantilla belga. Los Diablos Rojos han ofrecido varias actuaciones lamentables hasta la fecha, pero recientemente protagonizaron una remontada milagrosa con una victoria por 3-2 sobre Senegal y aún tienen la capacidad de deslumbrar.

La selección estadounidense conoce muy bien el potencial de Bélgica, tras sufrir una derrota por 5-2 ante el equipo de Rudi Garcia en marzo, que supuso su sexta derrota consecutiva ante la selección europea. Aquel fue el primer encuentro entre ambas naciones desde su enfrentamiento en octavos de final del Mundial de 2014 , que Bélgica ganó por 2-1 en la prórroga.

¿Podrá la selección estadounidense romper su mala racha en este encuentro y clasificarse para los cuartos de final, donde se enfrentará a España? ¿O logrará Bélgica finalmente alcanzar los cuartos de final por cuarta vez en su historia?

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