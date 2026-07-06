Estados Unidos vs Bélgica: previa, predicciones y alineaciones

Este lunes 6 de julio, una envalentonada selección de Estados Unidos se medirá ante Bélgica por uno de los duelos de octavos de final de la Copa del Mundo. Y hay promesa de partidazo.

El dueño de casa llega a este encuentro con la confianza que nunca antes había tenido en un Mundial. Motivado por su público, que ha mostrado un interés inédito en su selección, y por un juego más que convicente de la mano de su entrenador Mauricio Pochettino, Estados Unidos siente que puede alcanzar su mejor participación histórica cuando se metió en los cuartos de final de Corea - Japón 2002.

Del otro lado estará una Bélgica que sigue estando por debajo de sus posibilidades. Pese a contar con jugadores de enorme jerarquía, el equipo de Rudy García tuvo dificultades para quedarse con su Grupo y debió remontar un 0-2 ante Senegal en los 16vos de final.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este gran encuentro de 8vos de final.

Pronóstico SI Fútbol

Es un partido sumamente parejo en la previa, aunque con un ligero favoritismo para el local. Estados Unidos viene ofreciendo un fútbol más dinámico e intenso que los belgas y con la ventaja de jugar en casa ante su público, mostrará una agresividad mayor a un rival que, pese a contar con grandes recursos, carece de cierta rebeldía para enfrentar estos escenarios.

El resultado estará abierto hasta el final y no de sebería descartar que haya alargue, aunque imaginamos a los Estados Unidos en cuartos de final.

Pronóstico: Estados Unidos 1-0 Bélgica

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Bélgica?

Ciudad : Seattle, Washington

: Seattle, Washington Estadio : Lumen Field

: Lumen Field Fecha : lunes 6 de julio

: lunes 6 de julio Hora : 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (7/7)

: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (7/7) Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh

Lumen Field - FIFA World Cup 2026 | Emilee Chinn/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Estados Unidos vs Bélgica

Partidos jugados: 7

7 Estados Unidos: 1

1 Empate : 0

: 0 Bélgica: 6

Último partido entre ambos: 28/03/26 - Estados Unidos 2-5 Bélgica - Amistoso Internacional

United States v Belgium - International Friendly | Jared C. Tilton/GettyImages

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Bélgica Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina 01/07/26 Senegal 2-3 Bélgica 01/07/26 Estados Unidos 2-3 Turquía 25/05/06 Nueva Zelanda 1-5 Bélgica 27/6/26 Estados Unidos 2-0 Australia 19/06/26 Bélgica 0-0 Irán 21/6/26 Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/06/26 Bélgica 1-1 Egipto 15/6/26 Estados Unidos 1-2 Alemania 06/06/26 Bélgica 5-0 Túnez 6/6/26

¿Cómo ver Estados Unidos vs Bélgica por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Estados Unidos

La clasificación a los octavos de final ha desatado una auténtica fiebre futbolística en el país. La victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina reunió a un promedio de 24,429 millones de espectadores en la transmisión por TV, convirtiéndose en el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión estadounidense. Una muestra más del enorme interés que está generando tanto la USMNT en el público estadounidense y el entusiasmo que hay detrás de este duelo.

En el aspecto futbolístico, Pochettino finalmente podrá contar con Folarin Balogun. El goleador del equipo en este Mundial con 3 tantos fue expulsado ante Bosnia y pero la FIF le ha retirado la cartulina roja, por lo que partirá de inicio ante los belgas.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Estados Unidos (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson; Balogun, Pulisic.

Últimas noticias de Bélgica

El equipo pasó por un vendaval de sensaciones en la heroica remontada sobre Senegal. De verse casi eliminado con peleas entre jugadores incluidas (Tielemans y Trossard estuvieron cerca de tomarse a golpes de puño) al desahogo luego de conseguir el 3-2 en la agonía del tiempo suplementario.

Rudi García planifica el once que saldrá a la cancha en Seattle y no debería sorprender si introduce algunas modificaciones. Romelu Lukaku, autor de uno de los goles en 16vos de final y máximo goleador histórico del seleccionado, podría ocupar el lugar de centrodelantero en lugar de Charles de Ketelaere.

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Bélgica (4-4-2): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

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