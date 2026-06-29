Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina: previa, predicciones y alineaciones

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de eliminación directa y este miércoles 1° de julio será el turno de uno de los anfitriones del campeonato de revalidar su condición de favorito. Por uno de los cruces de16vos de final, Estados Unidos se enfrentará a una combativa Bosnia Herzegovina, equipo con antecedentes recientes en lo que se refiere a grandes sorpresas tras dejar fuera del torneo a Italia.

El conjunto de Mauricio Pochettino ha sido una de las grandes sorpresas de la Copa. Si bien el dueño de casa era el favorito a quedarse con el Grupo D, lo que llamó la atención fue el juego desplegado por sus jugadores. Presión alta, intensidad y una gran variedad de movimientos en ataque le permitieron ganar sus dos primeros juegos (4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia). Si bien cayó en su última presentación ante Turquía en un partido en el que rotó futbolistas, ha dejado en claro que tiene grandes ambiciones para lo que resta del certamen.

Bosnia, por su parte, consiguió meterse en 16vos como uno de los mejores terceros. Empató 1-1 ante Canadá en su estreno, fue goleador por Suiza por 4-1 y ganó el partido que tenía que ganar para clasificar: 3-1 a Qatar en la última jornada del Grupo B. El objetivo está cumplido, pero los de Barbarez van por más.

A continuación, toda la información para vivir este gran duelo.

Pronóstico SI Fútbol

Imaginamos un partido en el que Estados Unidos tendrá el dominio de la pelota y la iniciativa. Los de Pochettino han demostrado un fútbol de alto vuelo y se espera que sometan a su rival con presión y mucha movilidad. Bosnia apelará a replegarse y salir de contra, pero difícilmente intente competirle la posesión.

Con el apoyo de su público y una innegable superioridad futbolística, la USMNT no debería tener demasiados inconvenientes para acceder a los 8vos de final.

Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina?

Ciudad : Santa Clara, California

: Santa Clara, California Estadio : Levi's Stadium

: Levi's Stadium Fecha : miércoles 1° de julio

: miércoles 1° de julio Hora : 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 4:00 ESP (2/7)

: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 4:00 ESP (2/7) Árbitro: a confirmar

San Francisco Stadium - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina

Partidos jugados: 3

3 Estados Unidos: 2

2 Empate : 1

: 1 Bosnia Herzegovina: 0

Último partido entre ambos: 19/12/21 - Estados Unidos 1-0 Bosnia Herzegovina - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Bosnia Herzegovina Estados Unidos 2-3 Turquía 25/05/06 Bosnia 3-1 Qatar 24/06/26 Estados Unidos 2-0 Australia 19/06/26 Suiza 4-1 Bosnia 18/06/26 Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/06/26 Canadá 1-1 Bosnia 12/06/26 Estados Unidos 1-2 Alemania 06/06/26 Panamá 1-1 Bosnia 06/06/26 Estados Unidos 3-2 Senegal 31/05/26 Bosnia 0-0 Macedonia del Norte 29/05/26

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Estados Unidos

Los dirigidos por Mauricio Pochettino tienen una cita con la historia. Son claros favoritos, pero sus antecedentes enfrentando a equipos europeos no son nada prometedores. Ha caído en sus últimos 9 partidos ante rivales de la UEFA, los más recientes ante Turquía, Alemania, Portugal y Bélgica. Un dato a favor: su última victoria frente a equipos del Viejo Continente fue precisamente ante Bosnia.

World Cup Group Stage: USA v Türkiye | Allen J. Schaben/GettyImages

Posible alineación de Estados Unidos (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Últimas noticias de Bosnia Herzegovina

Los balcánicos han hecho historia clasificándose por primera vez a una instancia de eliminación directa en su segunda participación mundialista. De la mano de Edin Dzeko, su jugador más experimentado y referente del equipo, va por un nuevo batacazo.

Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Bosnia Herzegovina (4-2-3-1): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

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