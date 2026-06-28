Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: historial, estadísticas y antecedentes antes de su cruce en el Mundial 2026

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se verán las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. El duelo está programado para disputarse este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California.

El conjunto de las Barras y las Estrellas avanzó como primer lugar del Grupo D con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se impuso a Paraguay por marcador de 4-1 y por 2-0 a Australia. En su último encuentro, el USMNT cayó de manera sorpresiva ante Turquía por 3-2.

Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026 | Emilee Chinn/GettyImages

Por su parte, Bosnia y Herzegovina se clasificó a esta ronda como uno de los mejores terceros lugares de la competencia. Los Dragones empataron 1-1 con Canadá, cayeron 4-1 ante Suiza y derrotaron 3-1 a Catar para sumar cuatro puntos.

Este duelo es inédito en la historia de las Copas Mundiales y estas escuadras solamente se han visto cara a cara en algunos duelos amistosos.

A continuación te compartimos cómo le ha ido a Estados Unidos cuando se ha medido ante Bosnia y Herzegovina.

Los choques entre EEUU y Bosnia y Herzegovina

Estos dos equipos se han enfrentado un total de tres veces en partidos amistosos. En este periplo, Estados Unidos suma dos victorias y un empate.

Su primer encuentro se registró en agosto de 2013 y se llevó a cabo en el estadio del FK Sarajevo. El partido terminó por marcador de 3-4 a favor de los estadounidenses. Por parte de Bosnia y Herzegovina, Edin Dzeko, quien forma parte del plantel en el Mundial 2026, anotó un doblete, y Vedad Ibisevic marcó el otro tanto. Por parte del USMNT, Jozy Altidore marcó un hat-trick y Eddie Johnson completó la cuenta.

En enero de 2018 se registro el segundo duelo entre EEUU y Bosnia y Herzegovina. Este duelo, realizado en el Dignity Health Sports Park, de Los Ángeles, California y terminó con un empate sin goles.

Bosnia & Herzegovina v United States | Shaun Clark/GettyImages

Finalmente, el duelo más reciente entre estas dos escuadras se llevó a cabo en diciembre de 2021. El partido se disputó en el Dignity Health Sports Park, de nueva cuenta, aunque se llevó a cabo sin asistentes. Estados Unidos ganó por la mínima diferencia gracias a un solitario gol de Cole Bassett.