Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Estados Unidos vuelve a creer en su selección de fútbol, ​​y el equipo de Mauricio Pochettino está decidido a seguir alimentando los sueños estadounidenses cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La ansiedad se apoderó del país en los días previos al primer partido de la fase de grupos de la selección estadounidense contra Paraguay, pero los temores a una humillación en casa se disiparon rápidamente. En lugar de flaquear, el equipo estuvo a la altura de las circunstancias y ofreció la actuación más emocionante de la era Pochettino hasta la fecha.

Tras la victoria por 2-0 sobre la valiente Australia, se aseguraron el primer puesto del Grupo D a falta de un partido. Por eso, el seleccionador estadounidense adoptó una postura defensiva tras la derrota en el último minuto ante Turquía, y Pochettino optó por una rotación completa de la plantilla para prepararse para las fases eliminatorias.

Estados Unidos debe ahora sortear a sus rivales europeos para prolongar su andadura en el Mundial, tras haber tenido históricamente dificultades contra los miembros de la UEFA. Bosnia y Herzegovina no es un equipo imbatible, pero es una selección alta y fuerte que ha dominado las jugadas a balón parado en lo que va del torneo.

Una victoria por 3-1 sobre Qatar en la tercera jornada clasificó a Bosnia para la fase eliminatoria como uno de los terceros clasificados con mejor rendimiento, tras haber comenzado con un empate 1-1 contra Canadá y una derrota por 4-1 ante Suiza.

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