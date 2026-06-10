Estados Unidos vs Paraguay: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Estados Unidos hará su presentación en su segunda Copa del Mundo como anfitrión ante la selección de Paraguay en un enfrentamiento directo del Grupo D. Se debut como coanfitrión será en una ciudad con mucha afluencia latinoamericana, pero no debería ser problema para el país sede del Mundial 1994.

Ambos equipos se conocen bien: el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se impuso 2-1 en Chester, Pensilvania, el pasado mes de noviembre. Paraguay, que regresa a una Copa Mundial después de su participación en Sudáfrica 2010, clasificó a esta edición tras conquistar el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas.

A continuación, les compartimos la información más relevante acerca de este compromiso.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de Mauricio Pochettino derrotó al cuadro sudamericano en un amistoso a finales del 2025, ahora con una plantilla con todas sus figuras y siendo antifrión en un escenario extraordinario ante su gente, deberían poder sacar una victoria en su debut en el Mundial 2026.

Por ese motivo vemos posible el triunfo del cuadro de las barras y las estrellas en su presentación en un juego muy cerrado en donde quizá ambos salgan a marcar.

Estados Unidos 2-1 Paraguay

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Paraguay?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : Los Angeles

: Los Angeles Fecha : viernes 12 de junio

: viernes 12 de junio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 3:00 ESP (13/06)

La sede será el Estadio Los Angeles | Luke Hales/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Estados Unidos vs Paraguay (últimos cinco partidos)

Estados Unidos: 3

3 Empate : 0

: 0 Paraguay: 2

Último partido entre ambos: 15/11/25 - Estados Unidos 2-1 Paraguay - Amistoso

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Paraguay Estados Unidos 1-2 Alemania 06/06/26 Paraguay 4-0 Nicaragua 05/06/26 Estados Unidos 3-2 Senegal 31/05/26 Marruecos 2-1 Paraguay 31/03/26 Estados Unidos 0-2 Portugal 31/03/26 Grecia 0-1 Paraguay 27/03/26 Estados Unidos 2-5 Bélgica 28/03/26 México 1-2 Paraguat 18/11/25 Estados Unidos 5-1 Uruguay 18/11/25 Estados Unidos 2-1 Paraguay 15/11/25

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Paraguay por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One México Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de Estados Unidos

El conjunto de las barras y las estrellas es uno de los anfitriones del torneo y debutará el 12 de junio frente a Paraguay en el Estadio Los Ángeles. Más adelante el 19 de junio harán lo propio ante Australia en el Estadio Seattle. Y, por último, el 25 de junio se medirán frente a Turquía en el Estadio Los Ángeles.

El jugador del Milan, Christian Pulisic, es su gran estrella y disputará su segundo Mundial. Tanto el delantero como el resto de la plantilla, está en óptimas condiciones para este debut.

Remember the names.



Our 26 for 2026. pic.twitter.com/FwnA3fwTRL — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 27, 2026

El equipo de Mauricio Pachettino no tuvo que jugar fase de clasificación y ha estado disputando amistosos contra selecciones de todos los niveles, siendo el último una derrota frente a Alemania.

Posible alineación de Estados Unidos (4-3-3): Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Miles Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic; Tim Wesh, Folarin Balogun, Malik Tillman.

Últimas noticias de Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol presentó la lista oficial de los 26 futbolistas que defenderán los colores de la Albirroja en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera.



¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo!



📋 Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! 🇵🇾 pic.twitter.com/WNANfnTx2F — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

Para anunciar a los elegidos que llevarán el sueño paraguayo a la máxima cita del fútbol mundial, la APF eligió uno de los mayores símbolos culturales del Paraguay: el tradicional Poncho Para’i de 60 Listas, una obra artesanal que representa historia, sacrificio, pertenencia y legado.

Los apraguayos obtuvieron su plaza para este Mundial tras quedar en sexta posición en las eliminatorias de la CONMEBOL, después de sumar siete victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Posible alineación de Paraguay (4-4-2): Gill; Benítez, Gómez, Alderete, Alonso: Almirón, Bobadilla, Ojeda, Cuenca; Gómez, Martínez.

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