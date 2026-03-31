Estados Unidos vs Portugal: previa, predicciones y alineaciones

Estamos a menos de cien días del arranque del Mundial 2026, por eso las selecciones calificadas se están preparando de la mejor forma posible, enfrentando rivales de peligro que les hagan sentir desde ya el sabor de la fiesta más gran del fútbol. La Fecha FIFA de marzo todavía tiene muchos duelos por celebrar y uno de los encuentros que más llama la atención es el Estados Unidos frente a Portugal, a jugarse en el Mercedes-Benz Stadium.



En su primer choque de la Fecha FIFA, la Selección de las Quinas se midió a México, otro de los anfitriones de la Copa del Mundo, sacando como resultado un empate sin goles pese a que fueron los poseedores del esférico en casi todo el encuentro.



Del otro lado, Las Barras y Las Estrellas tuvieron como primer contrincante a los Diablos Rojos de Bélgica, otro de los combinados que tendrá presencia en el Mundial. Aun cuando el local comenzó ganando con tanto de Weston McKennie, Dodi Lukebakio logró un doblete, mientras Zeno Debast, Amadou Onana y Charles De Ketelaere aparecieron para dar la remontada, con Patrick Agyemanga haciendo más decoroso el 2-5. Por eso, el técnico Mauricio Pochettino buscará cambiar el rostro de su equipo, pues recibió duras críticas con el certamen a la vuelta de la esquina.

Pronóstico SI

Si bien Estados Unidos es uno de los anfitriones y tiene a varios de sus futbolistas en las mejores ligas del mundo, sumado a que nunca ha perdido con su rival en turno, Portugal sigue siendo, quizá, mejor en cuanto al tema colectivo, ya que tienen elementos claves en cada una de sus zonas, lo que hace más sólido el proyecto del técnico español Ricardo Martínez. Eso no quiere decir que Las Barras y Las Estrellas no puedan hacerles daño, ya que aprovecharán el apoyo de su gente para entregarse a tope. Se podría esperar un encuentro muy apretado.



Pronóstico: Estados Unidos 2-2 Portugal

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Portugal?

Ciudad: Atlanta, Georgia

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Fecha: martes, 31 de marzo

Hora: 18 h (EEUU ET), 17 h (México), 01:00 h (España)

Historial de enfrentamientos directos entre Estados Unidos y Portugal

Estados Unidos: 1

Empates: 2

Portugal: 0

Último partido entre ambos: 14/11/17 – Portugal 1-1 Estados Unidos – Amistoso

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Portugal Estados Unidos 2–5 Bélgica 28/3/26 México 0–0 Portugal 28/3/26 Estados Unidos 5-1 Uruguay 18/11/25 Portugal 9-1 Armenia 16/11/25 Estados Unidos 2-1 Paraguay 15/11/25 Irlanda 2-0 Portugal 13/11/25 Estados Unidos 2-1 Australia 14/10/25 Portugal 2-2 Hungría 14/10/25 Estados Unidos 1-1 Ecuador 10/10/25 Portugal 1-0 Irlanda 11/10/25

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Portugal por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Telemundo en vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, truTV USA, HBO Max, Westwood One Sports, Futbol de Primera Radio México ESPN 3, Disney+ Premium España sin transmisión

Últimas noticias de Estados Unidos

El técnico Mauricio Pochettino no se escondió tras la goleada recibida y reconoció las debilidades evidenciadas en el partido, aunque aceptó que este tipo de situaciones son necesarias para el crecimiento del combinado norteamericano.



“Es una buena prueba de realidad para nosotros. Creo que necesitamos partidos competitivos para llegar al Mundial en nuestra mejor versión. Este es el momento de vivir este tipo de situaciones para poder mejorar”, exclamó.



Para el cuerpo técnico el juego frente a Portugal llega en el momento justo para trabajar sobre los errores evidenciados ante los belgas y cerrar la Fecha FIFA con una imagen más sólida previo a la justa veraniega.

United States v Belgium - International Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/GettyImages

La posible alineación de Estados Unidos (3-4-2-1): Matthew Freese; Auston Trusty, Mark McKenzie, Alex Freeman; Max Arfsten, Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Tanner Tessmann; Folarin Balogun, Giovanni Reyna, Timothy Tillman

Últimas noticias de Portugal

A pesar de no haber podido sacar el triunfo frente a México, el seleccionador Ricardo Martínez se vio optimista con el resultado, aparte aceptó que echan de menos a Cristiano Ronaldo.



“Probamos con diferentes jugadores contra México y estoy contento con el resultado. Pero sin duda echamos de menos a nuestro capitán, Cristiano Ronaldo. Él aporta al equipo tanto capacidad goleadora como experiencia”, dijo.



Se debe recordar que la Selección de las Quinas tuvo varias bajas previo a estos cotejos amistosos, entre ellos, el arquero titular Diogo Costa, Rubén Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora.

El once titular de Portugal ante México | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de Portugal (4-2-3-1): José Sá; Joao Cancelo, Renato Veiga, António Silva, Nuno Mendes; Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes, Joao Neves; Gonçalo Ramos, Francisco Conceiçao, Ricardo Horta

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