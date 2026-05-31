Estados Unidos vs Senegal: previa, predicciones y alineaciones

La selección estadounidense tratará de afinar su funcionamiento de cara a su debut en el Mundial 2026. Este fin de semana, el cuadro de las Barras y las estrellas se medirá ante Senegal, un fuerte rival africano que también se prepara para la justa de verano y se tomará el compromiso con toda seriedad.

A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre el duelo entre EEUU y Senegal: dónde y cómo ver, horario, fecha, probables alineaciones, pronóstico y noticias de ambos combinados.

Pronóstico SI Fútbol

La lista de convocados de Mauricio Pochettino ha generado duda entre los seguidores del USMNT. Varias de las figuras de Estados Unidos no llegan en su mejor momento, sin embargo, el cuadro de las Barras y las Estrellas tiene bastante potencial. Senegal, por su parte, ha tenido un buen año y la única derrota que registra en este periplo fue por abandono del terreno de juego en la final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos. Se espera un duelo intenso, pero igualado.

Estados Unidos 2-2 Senegal

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Senegal?

Ciudad : Charlotte, North Carolina

: Charlotte, North Carolina Estadio : Banc of America Stadium

: Banc of America Stadium Fecha : Domingo 31 de mayo

: Domingo 31 de mayo Hora: 15:00 horas (EEUU/Este), 13:30 horas (México)

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Senegal Estados Unidos 0-2 Portugal 31/03/26 Senegal 3-1 Gambia 31/03/26 Estados Unidos 2-5 Bélgica 28/03/26 Senegal 2-0 Perú 28/03/26 Estados Unidos 1-2 México 06/07/25 Senegal 0-3 Marruecos 18/01/26 Estados Unidos 2-1 Guatemala 02/07/25 Senegal 1-0 Egipto 14/01/26 Estados Unidos 2 (4)- (3) 2 Costa Rica 29/06/25 Mali 0-1 Senegal 09/01/26

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Senegal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming online Estados Unidos TNT, HBO Max, Peacock, Vix Premium, TBS, Universo, Telemundo México Disney + Premium, ESPN

Últimas noticias de Estados Unidos

Christian Pulisic no llega en su mejor momento al Mundial 2026. El 'Capitán América' suma 21 partidos, con el AC Milan y la selección estadounidense, sin marcar gol. El delantero buscará romper su sequía goleadora este fin de semana ante Senegal y quitarse esa presión antes de arrancar su participación en el mundial.

United States World Cup Roster Reveal | Vincent Carchietta/USSF/GettyImages

El jugador de 27 años no ha marcado para su selección desde noviembre de 2024, ni para el AC Milan desde el 28 de diciembre.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, declaró, en conferencia previa a este duelo, que tiene fe en Pulisic y que está seguro de que anotara en el Mundial.

Va a marcar en el Mundial (...) De verdad que tengo fe en eso. Tengo confianza en él, tiene muy buena actitud y compromiso, se está esforzando mucho para llegar a su mejor nivel y creo que lo conseguirá con toda seguridad Mauricio Pochettino

Estados Unidos necesita mostrar una mejor cara tras sus derrotas ante Portugal y Bélgica en la pasada Fecha FIFA.

Probable alineación de Estados Unidos contra Senegal (4-2-3-1): Matt Turner; Tim Weah, Tim Ream, Mark McKenzie, Antonee Robinson; Tyler Adams, Sebastian Berhalter; Weston McKennie,

Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun.

Últimas noticias de Senegal

El pasado 20 de mayo, Senegal dio a conocer su lista provisional de 28 jugadores para afrontar el Mundial 2026. Los Leones de Teranga cuentan con un equipo lleno de experiencia y algunos jóvenes para conformar una selección que podría dar la sorpresa, como lo hiciera en 2002.

Entre los veteranos se encuentran jugadores como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye y Edouard Mendy. A ellos hay que sumarle a figuras actuales de la Premier League como Ismaila Sarr, El Hadji Malick Diouf, Iliman Ndiaye y Mamadou Sarr.

Sadio Mane, la gran figura de Senegal | Abdullah Ahmed/GettyImages

A esta lista hay que sumar a dos jóvenes promesas del futbol mundial, como Ibrahim Mbaye, del Paris Saint Germain, y Bara Ndiaye, del Bayern Múnich.

La mala noticia para Senegal es que en el Grupo I tendrá como rivales a Francia, Noruega e Irak. ¿Para qué le alcanzará a los Leones de Teranga en esta edición del mundial?

Probable alineación de Sengal contra Estados Unidos (4-3-3): Edouard Mendy; Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Moussa Diakhate, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, I. Gueye, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye.