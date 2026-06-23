Estados Unidos vs Turquía: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Estados Unidos afrontará el tercer partido de la Copa del Mundo 2026 como anfitrión ante la selección de Turquía en un enfrentamiento directo del Grupo D. Cerrarán su participación en la fase de grupos y esperan poder terminar como líderes.

Hace menos de dos semanas se midieron en un encuentro amistosos y los turcos se quedaron con el triunfo 1-2 en tierras norteamericanas. Sin embargo, el cuadro local aún no carburaba con su mejores hombres en el once inicial.

De esa manera, les compartimos la información más importante acerca de este compromiso que sellará los resultados finales en el Grupo D.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de Mauricio Pochettino tuvo un debut espectacular y le tocará cerrar la fase de grupos frente al cuadro turco, luego de haberse enfrentado ante eloos hace apenas unas semanas en un encuentro amistoso en donde cayeron por 1-2. Sin embargo, este es un escenario distinto y con todas las armas bien posicionadas por el equipo anfitrión.

Por lo tanto, en esta ocasión vemos que el cuadro local se quedará con los tres puntos por al menos una anotación y debería clasificarse como líderes del Grupo D.

Estados Unidos 2-1 Turquía

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Turquía?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : Los Angeles

: Los Angeles Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 4:00 ESP (26/06)

El Estadio Los Angeles será la sede del partido | Soccrates Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Estados Unidos vs Turquía (últimos cinco partidos)

Estados Unidos: 2

2 Empate : 1

: 1 Turquía: 2

Último partido entre ambos: 07/06/26 - Estados Unidos 1-2 Turquía - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Estados Unidos Turquía Estados Unidos 2-0 Australia 19/06/26 Turquía Paraguay 19/06/26 Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/06/26 Australia 2-0 Turquía 12/06/26 Estados Unidos 1-2 Alemania 06/06/26 Venezuela 1-2 Turquía 06/06/26 Estados Unidos 3-2 Senegal 31/05/26 Turquía 4-0 Macedonia del Norte 01/06/26 Estados Unidos 0-2 Portugal 31/03/26 Kosovo 0-1 Turquía 31/04/26

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Turquía por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos ya tiene su billete para la ronda de dieciseisavos de final tras haber sumado dos victorias en dos partidos. Ahora solo queda por confirmar si es primera o segunda de grupo, y tiene en sus manos para acabar en primer lugar.

USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Al Sermeno/ISI Photos/GettyImages

"Cuando se hizo el sorteo en diciembre, pensé que iba a ser un partido difícil. Estoy muy feliz por los hinchas. Era imposible que jugara Christian, pero si queremos ganar la competencia necesitamos a todo el equipo", dijo Pochettino después del partido.

Posible alineación de Estados Unidos (4-3-3): Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, TIM Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun.

Últimas noticias de Turquía

La selección de Turquía ha sido una de las decepciones de este Mundial. Dos derrotas en las dos primeras jornadas han dejado al equipo otomano sin opciones de clasificar a la siguiente fase.

"Estoy seguro de que esta lección nos permitirá mejorar como equipo. Esta decepción, esta amargura, nos ayudará a mejorar como equipo de ahora en adelante. Intentaremos, ante todo, apoyarnos en nuestro orgullo y haremos lo que mejor nos represente", comentó Montella tras el encuentro.

Posible alineación de Turquía (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek; Arda Güler, Orkun Kökçü, Baris Yilmaz; Deniz Gul.

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