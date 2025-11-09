''Estamos muy orgullosos de nuestro juego'', declara Hansi Flick tras el triunfo del Barcelona sobre el Celta

El domingo 9 de noviemrbe del 2025, en la cancha del estadio Abanca Balaídos, el Celta de Vigo recibió la visita del FC Barcelona, para el partido correspondiente a la jornada número 12 por LaLiga española.

El encuentro lo comenzó ganando la escuadra visitante, con un gol de Robert Lewandowski apenas al minuto 10 de la primera mitad. Sin embargo, tan solo un minuto más tarde, el Celta de Vigo encontró el tanto del empate, por conducto de Sergio Carreira.

Al minuto 37, Robert Lewandowski marcó su segundo tanto de la noche y recuperó la ventaja para el FC Barcelona. No obstante, el Celta de Vigo volvió a empatar el compromiso al minuto 43, por conducto de Borja Iglesias.

Lamine Yamal puso el 3-2 para el Barcelona al minuto 49 y al 73, Robert Lewandoski concretó su hat trick de la noche, sentenciando la victoria para el FC Barcelona, que llegó ya a 28 unidades y se coloca tres puntos abajo del líder de LaLiga, el Real Madrid.

Esto fue lo que declaró Hansi Flick en la conferencia de prensa luego de que el FC Barcelona goleara 4-2 al Celta de Vigo:

Hansi Flick: "Sin duda, es mejor irnos al parón con una victoria que con una derrota. Además estamos muy orgullosos de nuestro juego, sobre todo en la segunda mitad" pic.twitter.com/t1y7ZpADiv — MARCA (@marca) November 9, 2025

El FC Barcelona obtuvo la victoria, pero las dudas no desaparecen

A pesar del triunfo, el encuentro volvió a dejar en evidencia los persistentes problemas defensivos del equipo. La zaga azulgrana continúa mostrando fragilidad y falta de coordinación. Errores puntuales de Balde y De Jong facilitaron los dos primeros goles del rival, confirmando que el conjunto aún no logra consolidar su solidez atrás. Aunque Flick y sus jugadores aseguran estar trabajando para corregir estas deficiencias, los fallos se repiten en cada encuentro, lo que hace pensar en la necesidad de replantear el sistema defensivo.

Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Lamine Yamal: los referentes de la noche

En el ataque, el protagonismo fue para Robert Lewandowski, autor de tres goles, que reafirma su papel como referente ofensivo pese a la competencia de Ferran Torres. Marcus Rashford también brilló con dos asistencias y una gran actuación en la primera mitad. Lamine Yamal volvió a destacar, anotando el tercer tanto y demostrando su compromiso en tareas defensivas.