Estas fueron las palabras de Gabriel Milito luego del triunfo de Chivas sobre Mazatlán
Chivas derrotó a Mazatlán este fin de semana y es por ello que el equipo ve de cerca la liguilla directa. Esto, a inicios de temporada en la Liga MX, lucía como una meta casi que imposible para el rebaño.
El técnico Gabriel Milito, se dijo tranquilo con el presente de su equipo. Sin embargo, el argentino tiene claro que hay un enorme margen de mejoría para el corto plazo.
Hicimos un buen primer tiempo, donde metimos dos goles para establecer la ventaja en el marcador. En el segundo tiempo nos faltó tener la agresividad que mostramos en la primera mitad, pero controlamos bien el resultado. Era indispensable jugar de esta manera para conseguir la victoria. En general, me gustó todo el partido. Todo lo que hicimos hasta ahora fue bueno, pero no es suficiente; hay que seguir dando pelea en estos cuatro partidos que restan.Gabriel Milito
Además, Milito pidió paciencia con Armando González, un jugador que por su presente y edad, es visto como una pieza de exportación a Europa.
Quiero es que seamos cuidadosos, El hecho de haber hecho siete goles no significa que tiene que ser un jugador de selección, haber hecho siete goles no significa que tiene que irse a jugar a Europa el semestre que viene, hay que hacer mucho más méritos para merecer, bajo mi punto de vista, ese ese salto distintivo.Gabriel Milito
El técnico entiende que Chivas tiene un cúmulo de juveniles de mucho talento, sin embargo, prefiere llevarles con calma.
Cuál es la ansiedad para poner a jugadores rápidamente, hay que ir a Europa. No importa el cuándo, importa el cómo. Hoy voy a Europa, y no estoy todavía preparado porque todavía el crecimiento como futbolista no es el óptimo, y vas a Europa y vuelves. Muchas veces es preferible no confundir a los chicos con los mensajes y con el entorno, porque es una trampa muy peligrosa. Que se consoliden primero, que se formen y se preparen muy bien.Gabriel Milito
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.