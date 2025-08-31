El Real Madrid logró una ajustada victoria frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu, pero lo deportivo quedó en segundo plano. El protagonismo se lo llevó el VAR, que intervino en tres ocasiones para anular goles del conjunto blanco, alimentando la polémica y dejando un poso de indignación entre los aficionados.

El primer capítulo de la controversia llegó muy pronto. Apenas en el minuto 7, un pase en profundidad de Trent Alexander-Arnold dejó a Kylian Mbappé mano a mano con el guardameta bermellón, Leo Román. El francés definió con la frialdad que le caracteriza y celebró junto a sus compañeros lo que parecía ser el 1-0. Sin embargo, tras unos segundos de incertidumbre, el colegiado José María Sánchez Martínez, tras revisar la acción con el VAR, invalidó el tanto por un fuera de juego milimétrico. La decisión dejó al estadio en silencio primero y en abierta protesta después.

Lejos de calmarse las aguas, la tecnología volvió a intervenir más adelante para anular otros dos tantos: uno de Arda Güler, por una supuesta mano previa, y otro más de Mbappé, otra vez señalado por posición antirreglamentaria. El enfado en el graderío creció con cada decisión, y los cánticos contra el Comité Técnico de Árbitros resonaron con fuerza en Chamartín.

Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

La tensión no quedó ahí. Al término del encuentro, Mbappé utilizó su cuenta de Instagram para publicar la imagen del fuera de juego que derivó en la primera anulación. El gesto fue interpretado como una clara muestra de su disconformidad, sumando combustible a un debate que ya divide a medios, tertulias y aficionados.

Más allá del triunfo, lo que queda en el ambiente es la sensación de que el Real Madrid se marchó del Bernabéu con más preguntas que respuestas respecto a la utilización del VAR. Aunque los tres puntos permiten a los de Ancelotti mantenerse en la pelea por el liderato, la noche dejó un eco de polémica que amenaza con prolongarse en los próximos días.