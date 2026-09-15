Este será el calendario de la selección de Argentina para la fecha FIFA del mes de octubre

La selección argentina ya tiene definido su calendario para el próximo parón FIFA, que abarcará los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. La Albiceleste disputará tres partidos amistosos como local, iniciando oficialmente una nueva etapa después del retiro de Lionel Messi del combinado nacional.

El equipo argentino permanecerá en territorio nacional durante toda la ventana internacional y tendrá como rivales a Bolivia, Burkina Faso y Benín. La programación contempla duelo ante selecciones de CONMEBOL y AFCON, permitiendo al cuerpo técnico comenzar a trabajar en la nueva era de lo que fue en su tiempo un ciclo ganador.

⚠️🇦🇷 [CONFIRMADO] LA SELECCIÓN ARGENTINA JUGARÁ 3 AMISTOSOS EN EL PAÍS:



🇧🇴 Bolivia, en Córdoba (30/9).



🇧🇫 Burkina Faso, en el Monumental (3/10).



🇧🇯 Benín, en el Monumental (6/10).



[@DiarioOle] pic.twitter.com/CnuQEpUTzi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 14, 2026

El primero de los encuentros se disputará el 30 de septiembre frente a Bolivia en Córdoba. Será el punto de partida de esta serie de amistosos y también el primer compromiso del combinado argentino durante el parón, con la expectativa centrada en conocer los primeros ajustes del equipo.

Luego, Argentina se trasladará a Buenos Aires para completar los dos compromisos restantes en el Estadio Monumental. El primero será el tres de octubre frente a Burkina Faso, selección africana que representará una prueba distinta debido a su potencial físico muy por encima del boliviano.

2026 World Cup - Argentina vs. Switzerland | picture alliance/GettyImages

Tres días después, el seis de octubre, la selección cerrará su actividad internacional enfrentándose a Benín, nuevamente en el Monumental. De esta manera, Argentina completará tres partidos en apenas siete días, todos frente a su público y sin necesidad de realizar largos desplzamientos durante la concentración del equipo.

La particularidad de esta convocatoria estará inevitablemente relacionada con la ausencia de Messi. El retiro del histórico capitán de la selección marca el cierre definitivo de una época y obliga a Argentina a comenzar de cero ante la ausencia del hombre que le dio sus más grandes glorias.

Así, Bolivia, Burkina Faso y Benín serán los primeros tres obstáculos de esta nueva Argentina. Más allá del carácter amistoso de los encuentros, la ventana permitirá comenzar a observar cómo se reorganizan responsbilidades, liderazgos y funcionamiento ofensivo en un combinado que afronta por primera vez una etapa definitivamente posterior a Messi.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA