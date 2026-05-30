Estos serían los 26 elegidos de Javier Aguirre para el Mundial 2026

La convocatoria de la selección mexicana para el Mundial 2026 se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas semanas en el entorno del futbol mexicano. De acuerdo con numerosos reportes periodísticos, Javier Aguirre presentaría el listado este domingo 31 de mayo, cumpliendo el plazo establecido por la FIFA; sin embargo, algunos comunicadores han dado a conocer la que sería la lista definitiva de 26 jugadores.

David Medrano, periodista de TV Azteca, compartió la que sería la convocatoria para la justa mundialista. Según esta información, no habría grandes sorpresas en el llamado del 'Vasco' Aguirre y se confirmaría la ausencia de jugadores como Carlos Rodríguez, Jordan Carrillo, Marcel Ruiz, Alejandro Gómez y Germán Berterame.

Estos serían los 26 futbolistas que representarían a México en el Mundial 2026

En la portería, no hay polémica alguna. Los convocados serán: Luis Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

La defensa estaría conformada por: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Edson Álvarez (West Ham), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Vásquez está llamado a ser el líder de la zaga | Simone Arveda/GettyImages

En el medio campo estarán: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Gilberto Mora (Xolos de Tijuana) y Luis Chávez (Dinamo de Moscú).

¿El jugador de 17 años podrá marcar diferencia en el Mundial 2026? | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Finalmente, estos serían los jugadores que integrarían la delantera: Roberto Alvarado (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Raúl Jiménez (Fulham), Armando González (Chivas), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca) y Julián Quiñones (Al-Qadsiah).

Santiago Giménez buscará revancha con la selección mexicana | NurPhoto/GettyImages

Al final, el 'Vasco' Aguirre habría decidido por incluir en la lista final a Luis Chávez y César Huerta, quienes se perdieron buenos tramos de la temporada 2025/2026, en lugar de llevar a un jugador con más actividad y ritmo futbolístico.

Otra decisión de Aguirre que causó polémica en su tercer ciclo como técnico de la selección mexicana fue la inclusión de un solo defensa central con perfil zurdo.

El 'Vasco' había considerado a Alejandro Gómez (Xolos de Tijuana), Eduardo Águila (Atlético de San Luis) y Everardo González (Toluca) para este puesto, pero ninguno de los tres fue incluido en la lista.

México sostendrá dos encuentros amistosos, ante Australia y Serbia, antes de su debut en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio, ante Sudáfrica.