Tenemos a los finalistas de las seis finales de repechaje para la Copa del Mundo 2026 y ahora quedan 12 países en la lucha. Los partidos se jugarán el martes y el miércoles de esta semana y finalmente se confirmará la lista completa de los 48 cupos para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Con 42 países clasificados, serán seis finales, cuatro en Europa y dos en México, que fue seleccionado por la FIFA como sede neutral de los repechajes intercontinentales entre selecciones de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Conmebol (Sudamérica), la AFC (Asia), la OFC (Oceanía) y la CAF (África).

A continuación, te dejamos los pronósticos para clasificarse según el análisis de Opta Analyst mediante el superordenador de Opta.

1. Bosnia y Herzegovina vs. Italia – Llave 1

Italia busca volver a un Mundial desde 2014 | Giuseppe Cottini/GettyImages

Italia, tetracampeona del mundo no acude a una justa mundialista desde Brasil 2014 y fue eliminada en primera ronda al igual que en Sudáfrica 2010. Quedar fuera nuevamente sería una severa crisis histórica, una vez más entre el suelo y el precipicio jugando el repechaje ante Bosnia de Edin Dzeko que es de cuidado.



La supercomputadora Opta cree que los dirigidos de Gennaro Gattuso lograrán la victoria, la Azzurri ganó el impresionante 59,6% de las 10.000 simulaciones realizadas por supercomputadora tras los 90 minutos reglamentarios, mientras que Bosnia-Herzegovina solo logró el 19,5% a pesar de jugar en casa. El partido se fue a la prórroga en el 20,8% restante.

2. Suecia vs. Polonia – Llave 2

Robert Lewandowski busca otro Mundial con Polonia | Adam Nurkiewicz - UEFA/GettyImages

Vaya encontronazo de goleadores, Robert Lewandowski contra Viktor Gyökeres. Los goleadores no defraudaron en las semifinales: el sueco metió los tres goles en el triunfo sobre Ucrania, mientras que el polaco puso el empate ante Albania, marcando el camino de la remontada.



Según la supercomputadora Opta, es más probable que Suecia gane por el 40,9% de las simulaciones previas al partido, frente al 32,4% de Polonia. Sin embargo, existe una buena probabilidad de que haya tiempo extra, ya que el partido termina en empate después de 90 minutos en el 26,7% de las ocasiones.

3. Kosovo vs. Turquía – Llave 3

Turquía buscará su clasificación frente a Turquía | YASIN AKGUL/GettyImages

Kosovo tiene su primer gran oportunidad de jugar su primer Mundial como nación independiente (ya lo hizo como parte de Yugoslavia). El obstáculo por superar será Turquía, que cuenta con grandes figuras como Çalhanoğlu, Yildiz, Yilmaz y el delantero juvenil del Real Madrid, Arda Güller.



Los turcos lograron la victoria tras los 90 minutos en casi la mitad de las simulaciones previas al partido (48,8%), mientras que Kosovo solo ganó en el 27,2%. Sin embargo, esto representa una mayor probabilidad de éxito que la que se les atribuyó en las semifinales. Además, el partido se fue al alargue en el 23,9% restante del porcentaje.

4. República Checa vs. Dinamarca – Llave 4

República Checa y Dinamarca se medirán por un boleto al Mundial | LISELOTTE SABROE/GettyImages

República Checa no tiene el brillo de otras épocas, ni los botines de oro de Nedved, Baros o Rosicky, pero los checos ya demostraron que no se rinden. Además, serán la única selección que volverá a jugar como local. Mientras que Dinamarca, la que mejor la pasó en las semifinales tras el 4-0 en casa ante Macedonia del Norte sabe del reto que le espera en Praga.



Dinamarca tiene ventaja gracias al superordenador Opta, que ha ganado el 42,1% de las simulaciones previas al partido tras los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, la República Checa obtuvo una victoria respetable del 32,5%, además, más de una cuarta parte de las simulaciones (25,5%) se definieron en prórroga.

5. R.D. del Congo vs. Jamaica - Llave 1

Jamaica busca meterse al Mundial 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

De este lado del charco, la primera final será la República Democrática del Congo ante Jamaica. Los africanos no jugaron la semifinal por tener mejor posición en el ranking FIFA, mientras que los caribeños sufrieron, pero vencieron frente a Nueva Caledonia.



La República Democrática del Congo no se ha clasificado a una Copa del Mundo desde su única participación como Zaire en 1974.



La supercomputadora Opta considera a la República Democrática del Congo como la gran favorita, con un 67,7% de probabilidades de ganar en 90 minutos, frente al 14,9% de probabilidad de éxito de Jamaica. El partido se fue a la prórroga en el 17,4% de las simulaciones.

6. Iraq vs. Bolivia – Llave 2

Bolivia quiere volver a una Copa del Mundo | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Bolivia quiere cumplir su sueño de volver a la Copa del Mundo después de 32 años de ausencia (su última participación fue en Estados Unidos 1994).



Iraq llega a la final del repechaje sin haber jugado en semifinales, lo cual es una ventaja, aunque también sufrió una preparación accidentada, tras la guerra en Medio Oriente.



Iraq es el favorito según el superordenador Opta, que gana en los 90 minutos reglamentarios en el 37,5% de las simulaciones. Bolivia se clasificó en el tiempo reglamentario en el 35,2%, mientras que en el 27,3% restante se decidió en la prórroga y posiblemente en los penaltis.