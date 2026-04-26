Estos son los dos partidos confirmados de la liguilla del Clausura 2026

La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegará a su final este domingo 26 de abril. A pesar de que todavía quedan por disputarse dos partidos, ya se conocen a los ocho equipos clasificados a la liguilla: Pumas, Chivas de Guadalajara, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Tigres y América.

Aunque los partidos entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey, y Cruz Azul y Necaxa ya no tendrán efecto en cuanto a la clasificación a la postemporada, si terminarán por definir las llaves de cuartos de final.

Hasta el momento, están confirmados dos choques en la liguilla: América contra Pumas, y Chivas contra Tigres.

Pumas vs América | cuartos de final, liguilla Clausura 2026

Pumas y América se verán las caras en los cuartos de final del Clausura 2026. El conjunto de la UNAM, dirigido por Efraín Juárez, llegará a esta serie como el gran favorito tras conseguir el liderato del certamen, con 36 puntos.

En contraparte, las Águilas de André Jardine apenas se clasificaron como octavo en la tabla general, con 25 puntos. Los azulcremas viven un momento de incertidumbre y podrían despedirse en la primera ronda de la postemporada.

Pumas UNAM v Mazatlan - Liga BBVA MX Clausura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

El Clásico Capitalino tiene una gran historia en el futbol mexicano y se vivirá una nueva edición de esta rivalidad en la liguilla del Clausura 2026. En sus diez duelos más recientes, ambas escuadras suman cuatro victorias y dos empates.

La última vez que se vieron las caras en cuartos de final, en el Apertura 2021, el conjunto de la UNAM avanzó a semifinales.

Chivas vs Tigres | cuartos de final, liguilla Clausura 2026

El choque entre Chivas de Guadalajara y Tigres en la liguilla también está completamente confirmado a pesar de los resultados de este domingo. El Rebaño Sagrado avanzó a la postemporada como segundo lugar de la tabla general, empatado en puntos con Pumas, pero con peor diferencia de goles.

Gabriel Milito le ha dado identidad a los rojiblancos, aunque en las semanas recientes el equipo perdió algo de impulso. El Rebaño Sagrado tendrá un gran reto en la liguilla ya que la jugará sin sus seleccionados, los cuales tendrán que reportar con el Tri.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Por su parte, Tigres de la UANL ha tenido un rendimiento irregular este semestre. Los felinos clasificaron a la liguilla como séptimo lugar de la tabla. En la fase regular, el equipo de Guido Pizarro se impuso por marcador de 4-1 a Chivas.

En sus diez enfrentamientos más recientes, Tigres tiene superioridad sobre el Guadalajara: suma cinco victorias por cuatro empates y solamente una derrota, en la fase regular del Clausura 2023. En la final de ese mismo torneo, los de la UANL se impusieron al Rebaño.