Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo. El nueve noruego cuenta con un físico imponente, gran potencia, velocidad y una gran contundencia frente al marco. Este domingo 21 de septiembre, el 'Androide' abrió el marcador en el partido entre el Arsenal y el Manchester City apenas al minuto 9 del encuentro.

Tijjani Reijnders arrastró el balón varios metros y después sirvió para Haaland, quien entraba al área de los Gunners. El letal delantero noruego controló de manera correcta y definió sutilmente para vencer al guardameta David Raya y poner el 0-1 a favor de los Citizens.

Con este gol, Haaland llegó a siete goles en seis juegos con el Manchester City en la temporada 2025-2026. El delantero noruego suma seis goles en cinco partidos de la Premier League y uno más en un duelo de la Champions League.

Pero los impresionantes números de Erling Haaland no terminan ahí. El 'Androide' suma un total de 13 goles en sus últimos ocho partidos con club y selección nacional.

👽🇳🇴 6 games with Man City this season, 7 goals for Erling Haaland.



13 goals in 8 games with club and country. Insane form. 🚀 pic.twitter.com/WpWt4cY537 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2025

Haaland venía de su "peor" arranque goleador después de cuatro jornadas de la Premier League. El delantero noruego solamente había anotado cinco goles en este periodo, mientras que en las tres temporadas anteriores había conseguido seis (2022-2023 y 2023-2024) y nueve anotaciones (2024-2025).