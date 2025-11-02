¿Estuvo bien anulado el gol a Marcus Rashford en el Barcelona vs Elche?
El FC Barcelona recibe al Elche en la jornada 11 de LaLiga. El conjunto blaugrana se marchó al descanso con un 2-1 a favor, gracias a los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres. Nada más reanudarse el segundo tiempo, Marcus Rashford marcó el que parecía el tercer tanto local, pero el árbitro anuló la diana del atacante inglés.
En el minuto 51, Rashford, el fichaje estrella del Barcelona para esta temporada, definió con maestría ante el guardameta rival tras recibir el pase de Fermín. No obstante, el árbitro invalidó la jugada por considerar fuera de juego, no al inglés, sino al canterano blaugrana.
En las repeticiones se aprecia claramente que Fermín estaba ligeramente adelantado al recibir el pase, lo que viciaba la jugada desde su origen. Por ello, el gol de Rashford fue correctamente anulado.
Al minuto 61, Marcus Rashford consiguió el ansiado gol y firmó el 3-1 del Barcelona contra el Elche. De esta manera, el atacante inglés llegó a dos goles y cinco asistencias en 11 partidos disputados en LaLiga.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.