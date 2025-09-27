¿Estuvo bien anulado el gol al Atlético de Madrid en el derbi ante el Real Madrid?

Encuentro de muchos goles en el primer derbi madrileño de la temporada. En el descanso, el Atlético de Madrid y el Real Madrid empatan en 2, tras 45 minutos de pura acción.



La polémica del encuentro llegó cuando los merengues ganaban 2 a 1. Tras un tiro de esquina, Lenglet marcó el empate. Pero, a instancias del VAR, Alberola Rojas decidió anular la acción, por una mano del defensor francés.

❌ ¡Gol anulado al Atlético de Madrid!



📺 Alberola Rojas fue al VAR a revisar el remate de Lenglet, que fue con la mano



Se mantiene el 1-2

Como decíamos, el primer tiempo en este derbi inaugural de la temporada 2025/26 tuvo de todo: Le Normand abrió el marcador para el Atlético de Madrid. Pero luego, con una ráfaga de goles (Mbappé y Güler) el visitante lo dio vuelta.



Cuando parecía que todo se complicaba para el Colchonero, Sorloth marcó el empate con el que se irían al descanso.



Por su parte, los de Simeone llevan 10 puntos, tras un arranque liguero algo irregular.