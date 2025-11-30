¿Estuvo bien anulado el gol de Kylian Mbappé en el Girona vs Real Madrid?

El Real Madrid visita al Girona en el Estadio Montilivi en partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. Sobre el papel, el conjunto merengue partía como amplio favorito para llevarse los tres puntos, pero los Blanquivermells han ofrecido una dura resistencia. Una de las acciones más polémicas del primer tiempo se produjo al minuto 39 del encuentro.

Tras una serie de rebotes y forcejeos dentro del área chica, Kylian Mbappé controló el balón y disparó para vencer al guardameta Paulo Gazzaniga. El delantero francés celebró de inmediato su anotación, aunque los jugadores del Girona reclamaron que el atacante del Real Madrid se ayudó con la mano para acomodarse el balón antes de ejecutar el remate.

La acción fue revisada por el VAR y la decisión del árbitro, Ricardo de Burgos, fue anular la anotación de Mbappé tras considerar que, efectivamente, el atacante tocó el balón con la mano, aunque no haya sido de manera voluntaria.

Mano en acción inmediata de quien anota el gol. Imposible de ver por el árbitro. Bien vista por el VAR. La voluntariedad-involuntariedad da exactamente igual en este tipo de acciones. pic.twitter.com/zyI7KhPW45 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 30, 2025

Mbappé habría llegado a 14 goles en esta temporada de LaLiga en caso de que el árbitro hubiera validado su tanto ante el Girona.

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

La polémica en el primer tiempo de este duelo entre Girona y Real Madrid no terminó ahí, ya que apenas unos minutos después el Girona consiguió la ventaja.

En un contragolpe fulminante, el balón llegó a los pies de Azzedine Ounahi dentro del área, quien definió con un potente disparo para vencer a Thibaut Courtois.

La banca del Real Madrid reclamó un posible falta de Alexandre Moreno Lopera sobre Mbappé en el inicio del contragolpe, pero el silbante desestimó la queja.