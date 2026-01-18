¿Estuvo bien anulado por el VAR el gol de Lamine Yamal frente a la Real Sociedad?

El Futbol Club Barcelona no quiere dejar escapar la oportunidad de sumar puntos en esta temporada de LaLIga, situación que comenzó a complicarse en el encuentro de esta Jornada 20 frente a la Real Sociedad en Anoeta, ya que en dos ocasiones les han quitado oportunidades de gol que los podrían poner el frente en el marcador.

La primera ocasión de peligro, misma que término en gol, se dio en el minuto 27 cuando en una descolgada la pelota llegó a los pies de Fermín López y este disparó al arco con éxito, sin embargo, la jugada venía precedida de una falta previa. Veinte minutos después Lamine Yamal encaró rivales dentro del área chica y la pelota terminó en sus pies para poder disparar de zurda y marcar el uno por cero momentáneo.

La jugada fue revisa casi clínicamente y es que en esos regatos que intentó el español, la pelota terminó en la humanidad de Jules Koundé, quien a los tumbos no hizo más que que forcejear, pero la tecnología captó que Lamine estaba adelantado por milímetros y el árbitro central consideró que eso había sido un pase de su compañero, por lo cual decidió anular el tanto.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🙄🖥️ Esta es la imagen con la que el VAR ha justificado el fuera de juego de Lamine Yamal en el 0-1 anulado en San Sebastián ⚽️❌



🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/QK8OOHKes4 — Jijantes FC (@JijantesFC) January 18, 2026

Este gol que no contó al marcador significó la anotación número 16 que es invalidada gracias al uso del VAR, siendo los culés los octavos en este rubro en LaLiga en lo que va de la campaña actual, mismo que hasta el momento lidera el Real Madrid con 39 tantos que han sido anulados por alguna revisión de este tipo. A esto le sigue el Atlético de Madrid con 21 y el Villarreal con 20.