El Chelsea le gana momentáneamente al FC Barcelona por 1-0 gracias al gol en propia puerta de Jules Koundé y la situación no mejora para los Culés, ya que se quedaron con diez futbolistas en campo antes del descanso por la doble amarilla de Ronald Araujo.

La primera llegó a los 32 minutos, al ir a reclamarle, como capitán del FCB, al árbitro Slavko Vinčić una falta sobre Lamine Yamal. Por su parte, la segunda cartulina amarilla fue sobre el cierre de la primera mitad por una fuerte entrada contra Marc Cucurella. La misma ameritaba una tarjeta por imprudencia.

¡MALAS NOTICIAS PARA BARCELONA! EXPULSADO ARAÚJO EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO POR ESTE PATADÓN.



Con este resultado parcial, el Chelsea queda en zona de clasificación directa a octavos de final, mientras que el FC Barcelona se hunde en los puestos del repechaje.