Everardo López calienta el duelo entre México y Estados Unidos con sus declaraciones

La selección mexicana se quedó corta en contra de Perú. El cuadro nacional no ha podido ir más allá del empate ante el conjunto de la CONMEBOL, esto como resultado del enorme número de rotaciones colocadas dentro de la cancha por Rafael Márquez.

Ahora, la selección deberá pensar en el siguiente reto: Estados Unidos. El cotejo será de índole oficial y se jugará en México. Siendo el caso, no hay resultado que valga que no sea un triunfo, así lo entiende Everardo López, una de las caras nuevas en el 'Tri'.

🇲🇽🔥 ¡EVERARDO LÓPEZ YA CALIENTA EL DUELO ANTE ESTADOS UNIDOS!



El jugador del Toluca aseguró que será un partido aparte y dejó claro que México no tiene nada que regalar ni temer.https://t.co/1HiKyzZz7l pic.twitter.com/OUDCDwUUPO — MedioTiempo (@mediotiempo) September 30, 2026

Obviamente ese es un partido aparte. Para mí, te mencionan el partido con Estados Unidos y es una guerra. La verdad es que no hay nada que regalar, no hay nada que temer y toca darle de frente, contra quien sea. Everardo López

Sobre el duelo ante los peruanos, el central lamentó que México no se pudiera llevar el partido. El zaguero entiende que fueron superiores dentro de la cancha.

Training Session Of The Mexican National Football Team In Mexico City | NurPhoto/GettyImages

Sabíamos que podíamos sacar el partido adelante con la sensación de que pudimos hacer más. Somos muchos jóvenes que no habíamos jugado juntos, es cuestión de tiempo. Las cosas se van a dar, estoy seguro. Contento más no satisfecho, hay muchas cosas por mejorar. Bien a secas. Everardo López

López tiene en claro que la calidad del juego mostrado por la selección ante Perú no estuvo a la altura de lo esperado. Sin embargo, el defensor concluyó que resulta normal tomando en cuenta la falta de trabaja en conjunto del once sobre el césped.

Muchos jugamos por primera vez juntos. Yo creo que es cuestión de tiempo. Por ahí empezamos un poco lentos, pero después nos fuimos soltando y, al final, creo que es más una cuestión de tiempo. Las cosas se van a dar, estoy seguro. Everardo López

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