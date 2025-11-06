'Extraordinario': la audaz predicción de Lionel Messi para la Copa Mundial de 2026

Lionel Messi predijo que la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica el próximo año estará a otro nivel, mientras busca revalidar el título ganado con Argentina en Qatar la última vez.

Es probable que este sea el último Mundial de Messi en una ilustre carrera que abarca 21 años. Su primera aparición en el escenario mundial fue allá por 2006, y 2026 será su sexto Mundial, un récord histórico; Cristiano Ronaldo está a punto de lograr la misma hazaña con Portugal.

Es la primera vez que la Copa Mundial se celebra en tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— y la más grande hasta la fecha, con 48 equipos participantes. Estados Unidos, en particular, vive ahora una auténtica pasión por el fútbol, ​​algo impensable cuando se celebró la última Copa Mundial en 1994.

“Tengo expectativas muy altas de que el Mundial vaya a ser algo extraordinario”, dijo Messi durante su intervención esta semana en el America Business Forum de Miami.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Simon M Bruty/GettyImages

Argentina figura entre los aspirantes al título, aunque España, Francia, Inglaterra y Brasil se consideran más fuertes a siete meses del campeonato. Si la Albiceleste vuelve a coronarse campeona, Messi y algunos otros se unirían a un selecto grupo de jugadores que han ganado el título dos veces.

El ícono del fútbol nacional, Daniel Passarella, es el único jugador argentino en esa lista, el único sobreviviente de la plantilla del país de 1978 que también seguía allí cuando ganaron nuevamente en 1986. Italia (1934, 1938) y Brasil (1958, 1962) son los únicos equipos que han repetido con éxito en la Copa del Mundo.

“Cuando ganamos el Mundial, sentí lo mismo que cuando nacieron mis hijos”, recordó Messi con cariño sobre 2022, cuando Argentina venció a Francia en una final para el recuerdo. “Es una sensación difícil de explicar, tan especial e inmensa que cualquier cosa que diga al respecto siempre se quedará corta”.

Llave de la ciudad de Miami

America Business Forum - Day 1 | Alexander Tamargo/GettyImages



Tras su discurso, Messi recibió un regalo especial de manos del copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, y del alcalde Francis Suárez: la llave de la ciudad.

“Quiero compartir unas palabras sobre nuestro capitán del Inter Miami, nuestro número 10. Este es un pequeño regalo de esta ciudad, que se ha ganado el corazón de todos nosotros”, dijo Mas. “Esta es una bienvenida no solo para ti, sino también para tu esposa Antonella y tu hermosa familia, para que siempre te sientas como en casa aquí".

En respuesta, Messi dijo sentirse “honrado” y “muy agradecido” por tal reconocimiento a su impacto a nivel local, que se ha producido en un período de tiempo relativamente corto.

Luego reflexionó sobre cómo fue anteriormente trasladar a su familia y toda su vida de Barcelona a París, tras unirse al PSG en 2021. A pesar del dolor de dejar el lugar que había llamado hogar durante 20 años, desde los 13 años, establecerse en la capital francesa no fue el problema.

“La verdad es que nos adaptamos bien, los niños también, a su día a día, igual que mi mujer”, explicó Messi. “Pero, como ya he dicho varias veces, no lo estaba pasando bien ni en lo futbolístico ni en la vida cotidiana. No disfrutaba por muchas razones, en parte porque todo era nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado".

Messi rechazó la opción del tercer año de su contrato con el PSG y su marcha al Inter Miami para vivir la experiencia de la Major League Soccer fue una “decisión familiar”.

Dando a entender que unirse al PSG no era realmente lo que quería ni una elección propia —fue la mala gestión financiera del Barcelona, ​​más que cualquier deseo personal, lo que le obligó a abandonar el Camp Nou— , exclamó: “Elegir dónde quieres estar y poder hacerlo facilita mucho las cosas”.

“Tras mi llegada a Miami, todo fue espectacular. Vivir en esta ciudad por primera vez es increíble. Y luego está la forma en que todos me han tratado desde el primer día. El primer día fue asombroso, y hoy es solo un ejemplo más de la cálida bienvenida que he recibido".