Fabio Capello sorprendió con su elección de los mejores futbolistas de la historia

El debate sobre el GOAT (mejor jugador de todos los tiempos, según la sigla en inglés) del fútbol viene de largo tiempo y promete seguir por muchos años más: Leo Messi y Cristiano Ronaldo todavía siguen rompiendo récords pero una nueva generación de futbolistas amenaza con meterse en la conversación.

El entrenador italiano, Fabio Capello, uno de los máximos exponentes de la historia del fútbol, armó su podio y sorprendió: Pelé, Diego Maradona y Leo Messi. Más adelante, mencionó a Ronaldo Nazario, y le tiró un dardo al portugués: "Cristiano es un buen jugador, pero no de este nivel". La declaración, como no podía ser de otra manera, generó gran revuelo en el mundo del fútbol.

Su selección se fundamenta en los grandes títulos conseguidos, ya que Pelé ganó tres Mundiales con Brasil (1958, 1962 y 1970), Diego Armando Maradona la rompió en México 1986 y Leo Messi rompió todas las marcas existentes, proclamándose campeón del mundo en Qatar 2022 y consiguiendo ocho balones de oro, entre otros éxitos.

O Rei, uno de los más grandes de la historia | AFP/GettyImages

Capello nació en 1946 y vistió solamente cuatro camisetas en su ciclo como futbolista entre 1964 y 1980: SPAL, la Roma, la Juventus y el AC Milan. En ellos, consiguió cuatro Scudetto y dos Coppa Italia. Fue internacional con la Nazionale en el Mundial de Alemania en 1974.

Su paso como entrenador fue mucho mejor y recordado, dirigiendo clubes de la talla del Milan y el Real Madrid, además de la selección de Inglaterra. En total, como DT, cosechó once títulos locales y dos internacionales, ambos en el banco rossonero.

Su última temporada como entrenador fue la 2017/18, cuando disputó la Liga de China con el Jiangsu Suning. Además, estuvo presente en dos Mundiales como DT: en Sudáfrica 2010 fue cabeza de grupo de Inglaterra, mientras que cuatro años más tarde, en Brasil 2014, fue el director técnico de la selección de Rusia.

