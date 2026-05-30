Fallece Guillermo 'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul

Guillermo 'Billy' Álvarez Cuevas, expresidente de Cruz Azul, falleció a los 80 años este sábado 30 de mayo en un hospital de Toluca, Estado de México, por complicaciones respiratorias, según indican los primeros reportes.

El exdirectivo de la Máquina Celeste se encontraba recluido desde el 22 de enero de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano" por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Álvarez Cuevas ocupó la presidencia del club cementero desde 1988 hasta 2020, cuando renunció a su cargo como director de la Cooperativa Cruz Azul y como presidente del equipo de futbol.

Guillermo Alvarez President of Cruz Azul Accused of Organized Crime | Jam Media/GettyImages

El legado de Álvarez Cuevas en el futbol mexicano es innegable, sin embargo, su trayectoria se vio ensuciada por malos manejos y controversias.

Los títulos de Cruz Azul en la era 'Billy' Álvarez

En 32 años al frente de la institución, Cruz Azul ganó un título de Liga MX (Invierno 1997), tres Copas MX (1996-97, Clausura 2013 y Apertura 2018), además de una Supercopa de México (2018-19), tres Copas de Campeones de la Concacaf (1996, 1997 y 2013-14) y un subcampeonato de Copa Libertadores (2001).

Hasta el momento, el club cementero no ha compartido algún comunicado sobre el fallecimiento de su otrora presidente.