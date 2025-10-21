¿FC Barcelona o Real Madrid? Comparación puesto por puesto de los equipos previo al Clásico

Este domingo 26 de octubre se jugará el primer Clásico de la temporada, con el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, escenario que tendrá un marco mágico para recibir el enfrentamiento entre Hansi Flick y Xabi Alonso.

El Barça viene de ganar sufriendo al Girona en Montjuic, en un encuentro que se definió en el tiempo de descuento, gracias a un gol de Ronald Araújo. Sin embargo, por doble amarilla fue expulsado Flick, por lo que tendrá que ver el juego desde las gradas.

Aunque el cuadro catalán ha buscado recurrir la decisión del árbitro y anular una de las cartulinas amarillas, es un proceso complicado, en el que tienen pocas posibilidades de salir victoriosos.

Por su parte, el Madrid llega como puntero de LaLiga, con 24 puntos, dos más que el cuadro blaugrana. El equipo de Xabi Alonso venció por la mínima al Getafe, en un encuentro complicado.

Los dos equipos llegan con algunas bajas confirmadas. Antonio Rüdiger es la más sensible en el Madrid mientras que el Barça tiene a Gavi, Marc-André ter Stegen y Robert Lewandowski descartados.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol hacemos una comparación entre los once titulares de ambos equipos para el primer duelo de la temporada.

Getafe v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Portero

El Barça apura el regreso de Joan García, pero sigue en dudas el joven guardameta, por lo que lo más probable es que el veterano Wojciech Szczęsny esté defendiendo los tres palos. El equipo catalán no ha podido tener continuidad en la poisición desde que se lesionó Marc-André ter Stegen. En cambio, el Madrid cuenta con uno de los mejores guardametas del mundo, como lo es el belga Thibaut Courtois, quien se ha mantenido en la élite de su posición por muchos años.

Ganador: Thibaut Courtois

Defensas

Lateral derecho

Trent Alexander-Arnold debe estar de regreso para el Clásico, después de una lesión el muslo que sufrió a mediados de septiembre en el estreno del Real en la actual edición de la UEFA Champions League. Todavía los aficionados del Madrid no han disfrutado de los dotes del lateral inglés. Por su parte, el Barcelona cuenta con un Jules Kounde que se ha mantenido alejado de las lesiones, que pasa por un buen momento y ha sido clave en partidos importantes. Por la continuidad del francés, en este pulso ganar el Barça.

Ganador: Joules Koundé

Lateral izquierdo

Álvaro Carreras ha sido todo un acierto para la directiva del Real Madrid, después de conseguir su fichaje, tras su gran temporada en el Benfica de Portugal. Se ha mostrado solvente, ayudando en ataque y en defensa. Por el lado del Barcelona, ya tienen a Alejando Balde de vuelta, pero todavía parece estar en un proceso de adaptación tras una prolongada lesión. Fue sustituido en el pasado compromiso ante el Girona. En estos momentos, Carreras pasa por un mejor momento.

Ganador: Álvaro Carreras

Centrales

Dean Huijsen ha sido el mejor fichaje del Madrid en este curso y hará dupla con Eder Militao, que también pasa por un buen momento. El central español viene de algunos problemas musculares, pero le dieron el descanso necesario para llegar bien al Clásico. Eric García y Pau Cubarsí serán los centrales del Barcelona, como lo han sido en los últimos compromisos. Es un duelo muy parejo, pero por la continuidad, podemos dar como ganadores a los blaugranas.

Ganadores: Eric García y Pau Cubarsí

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Mediocampo

Volante central

Frenkie De Jong está en quizás el mejor momento de su carrera, acaba de renovar con el FC Barcelona y sigue siendo ese volante que le da la transición defensa-ataque al conjunto catalán. Parece ser el mediocampista referente de Hansi Flick en estos momentos. El Real Madrid tendrá a Aurelien Tchouameni en la posición, que es un volante más de marca que de ataque. En este punto, el Barça tiene la ventaja.

Ganador: Frenkie De Jong

Interior derecho

Aunque Pedri se moviliza por todo el terreno de juego, es un interior que apoya en la construcción de juego del equipo. Su magia para dar pases entre líneas lo colocan como uno de los centrocampistas más en forma de Europa. En esa posición, el Madrid ha utilizado en los últimos partidos a Eduardo Camavinga, un jugador más de corte defensivo, que también se proyecta bien en ataque. El momento de Pedri es superior al del francés.

Ganador: Pedri

Interior izquierdo

Jude Bellingham comenzó la temporada sin la confianza de su entrenador, pero poco a poco se ha ganado la confianza de Xavi Alonso y tuvo una presentación positiva ante el Getafe. El inglés es uno de los mejores mediocampistas de Europa cuando está sano. Por su parte, el Barcelona colocaría a Marc Casadó, un canterano que se ha ganado el puesto gracias a su inteligencia para jugar. En este duelo, gana el Real Madrid.

Ganador: Jude Bellingham

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Delantera

Extremos

Los extremos son claves en el funcionamiento de ambos equipos. Por un lado, el FC Barcelona tendrá a Marcus Rashford por izquierda y a Lamine Yamal por derecha, este último regresó tras una lesión en el duelo ante el Girona, pero salió sustituido y no mostró su mejor versión. La ausencia de Raphinha es dolorsa para el cuadro catalán. Por su parte, el Madrid tendrá a Vinicius Jr. por un costado y a Franco Mastantuono por el otro. Vini no salió como titular ante el Getafe, pero volvería al once inicial ante el Barça. Es un duelo muy parejo.

Ganador: Empate

Centrodelantero

En este apartado, el Real Madrid tiene una ventaja al contar con Kylian Mbappé, quizás el mejor delantero del mundo en la actualidad. Es líder en goles de LaLiga y pasa por un gran momento de forma de cara al arco. El Barça contará con un enchufado Ferran Torres, quien ha hecho las veces de '9' ante la lesión de Lewandowski y le ha ido bien en esa posición. En este apartado, gana claramente el Real Madrid.

Ganador: Kylian Mbappé

Conclusión

El Barcelona de Flick llega con muchos jugadores lesionados y sin su técnico, que por una expulsión en la pasada fecha tendrá que ver el partido desde lejos. El Real Madrid es líder de LaLiga, pero debe demostrarlo ante un rival que sabe cómo jugar bien en el Bernabéu. Será un duelo parejo, como suelen ser los partidos entre los dos mejores equipos de España, aunque parece que el cuadro merengue llega en un mejor momento.

