FC Barcelona vs Elche: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

El FC Barcelona perdió frente al Real Madrid con goles de Mbappé y Bellingham y está obligado a ganar para no perder terreno en la competencia por el título de LaLiga, a la espera de que el Merengue deje puntos en el camino.

Basado en datos actuales de casas de apuestas, el FC Barcelona es claro favorito por su localía, forma reciente, además de ser el actual campeón del torneo y uno de los animadores enfrentándose a un recién ascendido.

A continuación, te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor opción.

Momios del partido FC Barcelona vs Elche

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

FC Barcelona: 1.22

Empate: 6.50

Elche: 12.00

El Barcelona tiene un 82% de posibilidades de ganar el encuentro por la jornada 11 de LaLiga, mientras que el empate ronda el 15.4% de chances y la victoria del Elche el 8.3%

Otras cuotas destacadas del Barcelona vs Elche

CA Osasuna v Elche CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Doble oportunidad:

Barcelona o Empate: 1.05 – La opción más segura, casi sin riesgo.

Empate o Elche: 4.00 – Interesante para los que confíen en otro tropiezo culé.

Barcelona o Elche: 1.11 – Cubre prácticamente todos los escenarios menos el empate.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.36 – Alta probabilidad por la necesidad de reivindicación del FC Barcelona.

Menos de 2 goles: 7.00 – Solo para quienes esperan un duelo cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.80 – Ligeramente probable.

No: 1.95 – Confía en la solidez defensiva de los dos equipos.

Pronóstico SI

El FC Barcelona dominará los tiempos del partido y se hará de la victoria gracias a su riquísima variedad en materia de plantilla. Además, el Elche intentará aguantar los ataques y salir rápido de contra, lo que generará que el FCB esté cómodo con la pelota en campo rival.

FC Barcelona 2-0 Elche