FC Barcelona vs Getafe: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la jornada 5 de LaLiga
El FC Barcelona regresará al Estadi Johan Cruyff para recibir al Getafe con una misión clara: ganar para seguir en el lote de arriba de la tabla de posiciones.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de LaLiga 2025/26:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs Getafe?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: domingo 21 de septiembre
Horario: 14:00 horas (ET), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Johan Cruyff
¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs Getafe en TV y streaming online?
El partido podrá disfrutarse en vivo por ESPN Select en los Estados Unidos, Sky+ en México, DAZN y Movistar+ en España.
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competencia
Newcastle
2-1 V
UEFA Champions League
Valencia
6-0 V
LaLiga
Rayo Vallecano
1-1 E
LaLiga
Levante
3-2 V
LaLiga
RCD Mallorca
3-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Getafe
Rival
Resultado
Competencia
Real Oviedo
2-0 V
LaLiga
Valencia
3-0 D
LaLiga
Sevilla
2-1 V
LaLiga
Celta de Vigo
2-0 V
LaLiga
Olympique Lyon
2-1 D
Amistoso
Últimas noticias del FC Barcelona
El equipo de Hansi Flick perdió su andar perfecto en liga empatando contra el Rayo Vallecano y eso generó que quede en segundo puesto detrás del Real Madrid, que ganó sus cuatro encuentros. Viene de golear por campeonato local 6-0 al Valencia y va por mucho más.
Últimas noticias del Getafe
El equipo madrileño está cuarto con tres victorias y una derrota, ilusionándose así con poder pelear por algo más que la permanencia. Si bien no la tendrá nada fácil, nada les impide soñar con ser la sorpresa de la temporada.
Posibles alineaciones
FC Barcelona
Portero: Joan García
Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde
Mediocampistas: Frenkie de Jong, Pedri
Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Raphinha
Delantero: Robert Lewandowski
Getafe
Portero: David Soria
Defensas: Diego Rico, Dakonam Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Kiko Femenía
Mediocampista: Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín
Delanteros: Borja Mayoral y Adrian Liso
Pronóstico SI Fútbol
El FC Barcelona logrará imponer las condiciones del partido y se hará de la victoria, aunque los dirigidos por Bordalás no se lo pondrán fácil.
FC Barcelona 2-0 Getafe
