FC Barcelona vs Getafe: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la jornada 5 de LaLiga

El FC Barcelona regresará al Estadi Johan Cruyff para recibir al Getafe con una misión clara: ganar para seguir en el lote de arriba de la tabla de posiciones.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de LaLiga 2025/26:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs Getafe?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: domingo 21 de septiembre

Horario: 14:00 horas (ET), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Johan Cruyff

¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs Getafe en TV y streaming online?

El partido podrá disfrutarse en vivo por ESPN Select en los Estados Unidos, Sky+ en México, DAZN y Movistar+ en España.

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competencia Newcastle 2-1 V UEFA Champions League Valencia 6-0 V LaLiga Rayo Vallecano 1-1 E LaLiga Levante 3-2 V LaLiga RCD Mallorca 3-0 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Getafe

Rival Resultado Competencia Real Oviedo 2-0 V LaLiga Valencia 3-0 D LaLiga Sevilla 2-1 V LaLiga Celta de Vigo 2-0 V LaLiga Olympique Lyon 2-1 D Amistoso

Últimas noticias del FC Barcelona

El equipo de Hansi Flick perdió su andar perfecto en liga empatando contra el Rayo Vallecano y eso generó que quede en segundo puesto detrás del Real Madrid, que ganó sus cuatro encuentros. Viene de golear por campeonato local 6-0 al Valencia y va por mucho más.

Últimas noticias del Getafe

El equipo madrileño está cuarto con tres victorias y una derrota, ilusionándose así con poder pelear por algo más que la permanencia. Si bien no la tendrá nada fácil, nada les impide soñar con ser la sorpresa de la temporada.

Posibles alineaciones

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde

Mediocampistas: Frenkie de Jong, Pedri

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Raphinha

Delantero: Robert Lewandowski

Getafe

Portero: David Soria

Defensas: Diego Rico, Dakonam Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Kiko Femenía



Mediocampista: Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín

Delanteros: Borja Mayoral y Adrian Liso

Pronóstico SI Fútbol

El FC Barcelona logrará imponer las condiciones del partido y se hará de la victoria, aunque los dirigidos por Bordalás no se lo pondrán fácil.

FC Barcelona 2-0 Getafe

