FC Barcelona vs Getafe: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 5 de LaLiga 2025/26

Tras la primera jornada de la UEFA Champions League, LaLiga está de vuelta con su quinta fecha y varios partidos atractivos. El del FC Barcelona y el Getafe en el Estadi Johan Cruyff no será la excepción y atraerá muchos flashes.

Por el lado del dueño de casa, el pasado jueves vencieron 2-1 al Newcastle en el St. James Park con un doblete de Marcus Rashford para arrancar de la mejor manera su participación en la etapa de liguilla de la máxima competencia europea de clubes. En el campeonato local son los actuales campeones y vienen de golear 6-0 al Valencia.

Los de Bordalás son una de las sorpresas de la insipiente temporada del fútbol español: están cuartos con tres victorias y una derrota, lo que les da la pauta que siguiendo este camino pueden ilusionarse con meterse en una copa europea para la 2026/27, algo que sin dudas sería muy importante para ellos.

Probabilidades del partido FC Barcelona vs Getafe

FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | George Wood/GettyImages

FC Barcelona: 1.22

Empate: 6.50

Getafe: 12.00

Las cuotas reflejan un 82% de posibilidades de que el FC Barcelona se haga de la victoria, mientras que el empate tiene 15,4% de chances de darse y la victoria del Getafe ronda el 8,3% de oportunidades de dar el batacazo.

Otras cuotas destacadas del FC Barcelona vs Getafe

Getafe CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Doble oportunidad:

FC Barcelona o Empate: 1.05 – La apuesta más segura, sin apenas margen para la sorpresa.

Empate o Getafe: 4.00 – Solo para quienes creen en un tropiezo Blaugrana.

FC Barcelona o Getafe: 1.11 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.53 – Alta probabilidad dado el poder ofensivo del FC Barcelona.

Menos de 2 goles: 5.00 – Solo para quienes esperan un partido cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 2.10 – El Getafe tuvo un buen inicio de temporada y será un hueso duro de roer para el FCB.

No: 1.66 – Ligeramente más probable, confiando en la solidez del equipo de Flick.

Pronóstico SI Fútbol

El FC Barcelona se hará con partido contra el Getafe gracias a su aceitado funcionamiento y el gran momento de varias de sus figuras.

FC Barcelona 2-0 Getafe