FC Barcelona vs Osasuna: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El FC Barcelona levantó cabeza por la UEFA Champions League este martes venciendo 2-1 al Eintracht Frankfurt y volverá a jugar en el Spotify Camp Nou, esta vez frente a Osasuna por LaLiga. Los azulgrana son líderes y le sacan cuatro puntos al Madrid, mientras que los rojillos se reencontraron con el triunfo en la última jornada.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs Osasuna?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: sábado 13 de diciembre

Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)

Estadio: Spotify Camp Nou

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Eric Alonso/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs Osasuna en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports Sky+ España Movistar LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Eintracht Frankfurt 2-1 V UEFA Champions League Real Betis 5-3 V LaLiga Atlético de Madrid 3-1 V LaLiga Alavés 3-1 V LaLiga Chelsea 3-0 D UEFA Champions League

Últimos cinco partidos de Osasuna

Rival Resultado Competición Levante 2-0 V LaLiga C.D. Ebro 5-3 V Copa del Rey R.C.D. Mallorca 2-2 E LaLiga Real Sociedad 3-1 D LaLiga Sevilla 1-0 D LaLiga

Últimas noticias del FC Barcelona

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Judit Cartiel/GettyImages

Los culés se recuperaron de la mala racha copera que los angustiaba y llegarán a este duelo frente a Osasuna con la moral por los cielos tras ganarle al Eintracht Frankfurt. El objetivo será claro: sumar de a tres para ponerle aún más presión al Real Madrid, que está segundo a cuatro puntos de la cima ostentada por los catalanes.

Para este partido, el conjunto azugrana tiene de baja a Gavi, Dani Olmo y Ronald Araújo, por lo que Flick no podrá contar con ellos.

Últimas noticias de Osasuna

CA Osasuna v Levante UD - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Los dirigidos por Alessio Lisci están décimoquintos en LaLiga y se ubican más cerca del descenso que de la lucha por ingresar a alguna copa europea, aunque el triunfo frente al Levante de la jornada pasada les dio una verdadera bocanada de aire fresco para recargar pilas de cara al cierre del 2025.

Iker Benito, con una rotura del ligamente cruado, es la única baja confirmada en Osasuna para este partido.

Posibles alineaciones

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Pedri, Eric Garcia

Volantes ofensivos: Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal

Delantero: Robert Lewandowski.

Osasuna

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Íñigo Arguibide

Mediocampistas: Abel Bretones, Jon Moncayola, Lucas Torró, Ruben García

Delanteros: Víctor Muñoz, Aimar Oroz y Ante Budimir.

Pronóstico SI

El FC Barcelona dominará sin problemas los tiempos del encuentro y se quedará con los tres puntos en casa.

FC Barcelona 3-0 Osasuna

