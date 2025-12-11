FC Barcelona vs Osasuna: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El FC Barcelona levantó cabeza por la UEFA Champions League este martes venciendo 2-1 al Eintracht Frankfurt y volverá a jugar en el Spotify Camp Nou, esta vez frente a Osasuna por LaLiga. Los azulgrana son líderes y le sacan cuatro puntos al Madrid, mientras que los rojillos se reencontraron con el triunfo en la última jornada.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs Osasuna?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: sábado 13 de diciembre
Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)
Estadio: Spotify Camp Nou
¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs Osasuna en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Eintracht Frankfurt
2-1 V
UEFA Champions League
Real Betis
5-3 V
LaLiga
Atlético de Madrid
3-1 V
LaLiga
Alavés
3-1 V
LaLiga
Chelsea
3-0 D
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos de Osasuna
Rival
Resultado
Competición
Levante
2-0 V
LaLiga
C.D. Ebro
5-3 V
Copa del Rey
R.C.D. Mallorca
2-2 E
LaLiga
Real Sociedad
3-1 D
LaLiga
Sevilla
1-0 D
LaLiga
Últimas noticias del FC Barcelona
Los culés se recuperaron de la mala racha copera que los angustiaba y llegarán a este duelo frente a Osasuna con la moral por los cielos tras ganarle al Eintracht Frankfurt. El objetivo será claro: sumar de a tres para ponerle aún más presión al Real Madrid, que está segundo a cuatro puntos de la cima ostentada por los catalanes.
Para este partido, el conjunto azugrana tiene de baja a Gavi, Dani Olmo y Ronald Araújo, por lo que Flick no podrá contar con ellos.
Últimas noticias de Osasuna
Los dirigidos por Alessio Lisci están décimoquintos en LaLiga y se ubican más cerca del descenso que de la lucha por ingresar a alguna copa europea, aunque el triunfo frente al Levante de la jornada pasada les dio una verdadera bocanada de aire fresco para recargar pilas de cara al cierre del 2025.
Iker Benito, con una rotura del ligamente cruado, es la única baja confirmada en Osasuna para este partido.
Posibles alineaciones
FC Barcelona
Portero: Joan García
Defensas: Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé
Mediocampistas: Pedri, Eric Garcia
Volantes ofensivos: Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal
Delantero: Robert Lewandowski.
Osasuna
Portero: Sergio Herrera
Defensas: Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Íñigo Arguibide
Mediocampistas: Abel Bretones, Jon Moncayola, Lucas Torró, Ruben García
Delanteros: Víctor Muñoz, Aimar Oroz y Ante Budimir.
Pronóstico SI
El FC Barcelona dominará sin problemas los tiempos del encuentro y se quedará con los tres puntos en casa.
FC Barcelona 3-0 Osasuna
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo