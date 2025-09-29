FC Barcelona vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La UEFA Champions League está de regreso para su segunda jornada y este encuentro, que se disputará el miércoles en la noche de la Ciudad Condal, se llevará todos los flashes. El FC Barcelona intentará seguir invicto en esta temporada recibiendo al PSG, que defiende su título de campeón europeo.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la etapa de liguilla de la UCL.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs PSG?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: miércoles 1 de octubre
Horario: 14:00 (costa este de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Estadi Olímpic Lluís Companys
¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs PSG en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN
Paramount+
México
Caliente TV
Amazon Prime Video
España
Movistar+
Movistar+
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Competición
Real Sociedad
2-1 V
LaLiga
Real Oviedo
3-1 V
LaLiga
Getafe
3-0 V
LaLiga
Newcastle
2-1 V
UEFA Champions League
Valencia
6-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Fecha
Competición
Auxerre
2-0 V
Ligue 1
Olympique Marsella
1-0 D
Ligue 1
Atalanta
4-0 V
UEFA Champions League
Lens
2-0 V
Ligue 1
Toulouse
6-3 V
Ligue 1
Últimas noticias del FC Barcelona
El blaugrana le ganó un partido muy complicado a la Real Sociedad por 2-1 en Montjuic y se coló en la cima de LaLiga gracias a la caída del Real Madrid frente al Atlético en el derbi de la capital española. Ahora, buscará ratificar su condición de candidato en la UEFA Champions League ante el último campeón.
Últimas noticias del PSG
El PSG tuvo un excelente inicio tanto en la Ligue 1 como en la UEFA Champions League, aunque en los últimos dos partidos mermó en su rendimiento y llega a este compromiso con algunas dudas: perdió el clásico francés con el Marsella y le ganó por un escueto 2-0 al Auxerre.
Posibles alineaciones
FC Barcelona
Portero: Wojciech Szczęsny
Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde
Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong
Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford
Delantero: Robert Lewandowski.
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi
Centrocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves
Delanteros: Bradley Barcola, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia.
Pronóstico SI
Estos equipos protagonizarán un partidazo que estará lleno de emociones y la paridad de las dos plantillas será la que defina, muy probablemente, un empate.
FC Barcelona 2-2 PSG
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo