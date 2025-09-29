FC Barcelona vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La UEFA Champions League está de regreso para su segunda jornada y este encuentro, que se disputará el miércoles en la noche de la Ciudad Condal, se llevará todos los flashes. El FC Barcelona intentará seguir invicto en esta temporada recibiendo al PSG, que defiende su título de campeón europeo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la etapa de liguilla de la UCL.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs PSG?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: miércoles 1 de octubre

Horario: 14:00 (costa este de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Estadi Olímpic Lluís Companys

General Aerial View Of The Estadi Olimpic Lluis Companys | David Ramos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs PSG en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos DAZN Paramount+ México Caliente TV Amazon Prime Video España Movistar+ Movistar+

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Competición Real Sociedad 2-1 V LaLiga Real Oviedo 3-1 V LaLiga Getafe 3-0 V LaLiga Newcastle 2-1 V UEFA Champions League Valencia 6-0 V LaLiga

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Fecha Competición Auxerre 2-0 V Ligue 1 Olympique Marsella 1-0 D Ligue 1 Atalanta 4-0 V UEFA Champions League Lens 2-0 V Ligue 1 Toulouse 6-3 V Ligue 1

Últimas noticias del FC Barcelona

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El blaugrana le ganó un partido muy complicado a la Real Sociedad por 2-1 en Montjuic y se coló en la cima de LaLiga gracias a la caída del Real Madrid frente al Atlético en el derbi de la capital española. Ahora, buscará ratificar su condición de candidato en la UEFA Champions League ante el último campeón.

Últimas noticias del PSG

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-AUXERRE | FRANCK FIFE/GettyImages

El PSG tuvo un excelente inicio tanto en la Ligue 1 como en la UEFA Champions League, aunque en los últimos dos partidos mermó en su rendimiento y llega a este compromiso con algunas dudas: perdió el clásico francés con el Marsella y le ganó por un escueto 2-0 al Auxerre.

Posibles alineaciones

FC Barcelona

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford

Delantero: Robert Lewandowski.

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves

Delanteros: Bradley Barcola, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia.

Pronóstico SI

Estos equipos protagonizarán un partidazo que estará lleno de emociones y la paridad de las dos plantillas será la que defina, muy probablemente, un empate.

FC Barcelona 2-2 PSG

Más noticias sobre la Champions League