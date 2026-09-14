FC Barcelona vs Racing de Santander: previa, predicciones y alineaciones

El FC Barcelona enfrenta al Racing de Santander en la continuidad de LaLiga tras un arranque triunfal en la UEFA Champions League, donde aplastaron 5-1 al Feyenoord neerlandés en el primer turno de la jornada del miércoles, ratificado con una gran victoria frente al Levante el domingo.

A continuación, toda la información de este gran encuentro del campeonato español de Primera División.

Pronóstico SI Fútbol

El FC Barcelona está en estado de gracia tras sus últimos rendimientos, con puntaje ideal en LaLiga y gran debut en la Champions League. En este encuentro la localía será crucial, ya que el Racing de Santander, a pesar de estar recién ascendidos a la Primera División, están mostrando un nivel competitivo y, cuando les toca caer, venden cara la derrota.

Pronóstico: Barcelona 2-0 Racing de Santander

¿A qué hora se juega el FC Barcelona vs Racing de Santander?

FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: miércoles 16 de agosto

Hora: 15:30 EE.UU, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el FC Barcelona y el Racing de Santander (últimos 5 enfrentamientos)

FC Barcelona: 5

Empates : 0

: Racing de Santander: 0

Último antecedente: 15/01/2026 - Racing de Santander 0-2 FC Barcelona - Copa del Rey 25/26, octavos de final

Últimos 5 partidos

FC Barcelona Racing de Santander Levante 2-4 FC Barcelona 13/09/26 Racing 2-1 Alavés 12/09/26 FC Barcelona 5-1 Feyenoord 09/09/26 Rayo Vallecano 3-2 Racing 05/09/26 Valencia 0-5 FC Barcelona 06/09/26 Racing 3-2 Elche 28/09/26 FC Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 27/08/26 Getafe 1-0 Racing 23/09/26 FC Barcelona 2-0 Athletic Club 27/08/26 Racing 2-2 Villarreal 16/09/26

¿Cómo ver el FC Barcelona vs Racing de Santander por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del FC Barcelona

El equipo de Hansi Flick está teniendo un arranque de temporada de ensueño, con puros triunfos tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, donde se estrenó aplastando al Feyenoord el pasado miércoles. En el campeonato local, es el único equipo que ha hecho pleno de victorias, cinco de cinco partidos disputados.

En la jornada anterior quedaron como líderes en soledad de LaLiga gracias a sus 12 puntos sobre 12 posibles y la caída del Real Madrid contra el Betis en La Cartuja.

Para este partido, Flick no podrá contar con los lesionados Frenkie de Jong ni Roony Bardghji. El que sí estará diponible es Gerard Martín despué de sufrir una contusión en la nariz que le obligó a ser sustituido al descanso en el último partido.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Alex Caparros/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan García; João Cancelo, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Karim Adeyemi, Raphinha y Lamine Yamal.

Últimas noticias del Racing de Santander

El equipo cantábrico volvió a Primera tras más de una década y tuvo un arranque parejo, con un triunfo, un empate y dos derrotas. Esas dos caídas fueron sin gran margen, por lo que no han sido superados fácilmente.

Con la temporada ya iniciada perdieron a Sergio Martínez, traspasado al Real Madrid, por lo que deberán rearmar la medular sin la joya de la cantera. Yassir Zabiri, con tres tantos, es el goleador del equipo en lo que va de la campaña.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | Flor Tan Jun/GettyImages

Posible alineación del Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala; Jorge Salinas, Facundo Gonzalez, Manu Hernando, Álvaro Mantilla; Matteo Prati, Iván Martín; Iñigo Vicente, Sergio Canales, Pablo García; Yassir Zabiri.

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